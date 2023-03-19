Ваш кот любит грызть шнуры? Эти способы помогут справиться с проблемой

Сделайте защиту

Закройте от вашего любимца провода, которые ему хочется пожевать. Если убрать их надежно нет возможности, то используйте специальную трубку для проводов - они продаются в строительных магазинах и стоят недорого.

На самый крайний случай - берите изоленту и перематывайте в несколько слоев. Это усложнит доступ кота к проводам и снизит желание хулиганить.

Используйте отпугиватель

Сейчас на рынке полно различных спреев с жидкостью, которая вызывает у котиков отвращение. Нанесите на провода такой репеллент и повторяйте процедуру хотя бы раз в неделю, пока у животного не выработается стойкий рефлекс, что запретные шнуры пахнут плохо.

Есть и другой способ - дрессировка. Вам понадобится вода, связка ключей или колокольчик и много свободного времени. Как только кот приближается к проводам и начинает их грызть - брызгайте на него водой или резко уроните связку ключей. Нужно, чтобы сработал эффект неожиданности, и кот испугался - воды или громкого звука. Несколько таких сеансов и рефлекс будет выработан.

Учите кота командам

Конечно же, кот - не собака. Но и они четко понимают команду. Когда кот начинает грызть провод, громко скажите "нет" и перенесите его в другое место, переключите внимание на что-то другое. Потом наградите кота вкусняшкой за выполнение команды.

Следите за питанием

Обычно коты начинают жевать несъедобные предметы, когда им не хватает в организме какие-то элементов. Убедитесь, что животное с питанием получает все необходимые витамины, минералы и питательные свойства. Если нужно - проконсультируйтесь с ветеринаром.

Обеспечьте коту развлечения

Многие коты грызут провода и шнуры, когда им скучно и не хватает игрушек. Поэтому стоит придумать им достаточно развлечений - поставьте когтеточку с шариком на веревочке, купите специальные игрушки, мячики. А еще - создайте достаточно пространства для игр.