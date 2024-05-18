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Якісний мас-маркет: Ніколас Карма розсекретив вартість луку Джамали (відео)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогер та співак Ніколас Карма розпитав у співачки Джамали, "скільки коштує її look".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Яка вартість образу Джамали

Так, блогер зустрівся з виконавицею, яка ось-ось втретє стане мамою, на зйомках шоу "20:23" Жені Яновича.

Знаменитість розповіла, що активно підтримує як український мас-маркет, так і люксових українських дизайнерів.

"Немає в мене Gucci. Я типу хіпстер. Кросівки Steve Madden, 100 доларів. Усі біжать у Zara, а я підтримую український мас-маркет і такі бренди, як Frolov, Litkovska. Супер класні", - зізналася Джамала.

Також вона розсекретила вартість свого образу. Співачка була одягнена у чорну сукню і білу сорочку.

"Сорочка дві тисячі гривень, сукня стільки ж (від Coosh). Якісний наш мас-маркет. Ти не зустрінеш мене в Yves Saint Laurent чи Valentino. Зйомки для глянцю то ok", - зазначила переможниця Євробачення 2016.

Нагадаємо, у лютому Джамала повідомила, що вона та її чоловік Бекір Сулейманов втретє стануть батьками. У подружжя народиться ще один хлопчик.

Пара виховує вже двох синів - п’ятирічного Еміра-Рахмана та трирічного Селіма-Гірая. 

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