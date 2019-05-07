Кислородных масок не было: очевидцы рассказали о трагедии в Шереметьево

Пассажир Суперджета, который загорелся в аэропорту Шереметьево 5 мая, рассказал, что часть людей погибла практически мгновенно. Он развенчал некоторые мифы о том, почему оказалось так много погибших и объяснил, какие проблемы были в салоне в момент экстренной посадки. Слова пассажира Олега Молчанова написали в Telegram-канале 112.

Олег Молчанов рассказал, что ручная кладь не мешала пассажирам выбраться, так как это был бизнес-класс и багаж был небольшой. Также он опроверг, что была давка.

"Давки не было. Одна женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули. После 12 ряда никто не выжил – если вы заметили, трапов сзади не было. Не выкинуло. А если б и были – то там было пекло. Большая часть погибла моментально. Маски кислорода не выкинуло. На правую сторону от силы 3-4 штуки", - рассказал Молчанов.

Он отметил, что МЧС приехали быстро, но даже если бы и медленно – спасать все равно было уже некого.

"По поводу скорости горения самолета. Я немного сам не ожидал, что он горит, как пластиковый стаканчик. Моментально. Стекла в моем ряду расплавились еще до остановки борта", - добавил пассажир и объяснил, что большинство погибло из-за угарного дыма.

"По выживанию – там момент везения и отсутствии паники. Один вдох черного дыма и человек не встанет с места. А учитывая, что видимости нет, то и спасать его никто не будет, тупо не видно. Дышать невозможно. Полнолицевых масок в самолете не было, ну или их не могли найти. Интересно, что шасси почти полностью погасили удары. Трясло, но не критично. Действительно, до остановки все сидели на местах. Кто-то писал, что возможно люди были не пристегнуты и вырубились от удара – не было такого удара. Все было терпимо. Да и не думаю, что ремни в самолете не дают биться головой об сидение. Я вышел последний, за мной с задних рядов не было людей", - рассказал Молчанов и дал предположение, почему погибли люди.

"Я не могу точно ответить, почему после 12 ряда все почти погибли, могу предположить. Первый вариант: люди ломанулись к ближайшему выходу, а для них это – задний трап. А второй вариант: они сгорели от пламени, которое исходило от крыла. Те, кто был на передних рядах и не выбрался – угарный газ. Два раза хапнул и все", - добавил пассажир.

Он сообщил, что после первого удара в салоне начали кричать женщины и звук стоял такой, что разобрать, что происходит, было невозможно. Если бортпроводники и пытались кому-то помочь, то в многочисленном крике их просто не было слышно.

Пожар в Шереметьево (Видео:China Usen/YouTube)

Также он рассказал, что в самолет действительно ударила молния и от этого загорелось левое крыло.

"В самолет ударила молния, упала тяга (возможно, это пилот приглушил), вентиляция не работала. Заход на посадку был один. Петля на радаре - трек захода. После скачка рассыпалась левая сторона крыла- начался пожар. Возможно с другой было так же, я не смотрел. Я сидел на крыле, левая сторона. Удар однозначно был - я пялился на облака, как раз залетели в тучу. Молния была видна, звука я не слышал. Вспышка на правом крыле - поползли типа разрядов и все. После удара молнии, когда вышли из облака, бортпроводник по громкой связи сообщила, что пилот принял решение, вернуться в связи технической необходимостью/ неполадками / технической причиной. Точно не помню. После этого других объявлений по громкой связи не было. Про человека, с 18 ряда, который выжил: человек, который выжил - ломанулся к выходу после первого скачка. Его это и спасло. Я был в самолете до последнего, кого можно вытаскивали", - добавил Молчанов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Шереметьево погиб предатель Украины.

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