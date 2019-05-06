Побуду с родителями: украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево

Украинка чудом избежала гибели в Шереметьево (Коллаж РБК-Украина)

Женщина должна была возвращаться на работу рейсом 5 мая

Бывшая жительница Днепра, которая уже несколько лет работает в Мурманске, рассказала, как чудом избежала гибели в российском аэропорту Шереметьево, где сгорел пассажирский самолет. Об этом она сообщила в комментарии для издания "НМ".

Светлана Князева ежегодно прилетает погостить к родителям в Днепр во время отпуска. В Москву из Днепра Князева приезжает на поезде, а оттуда самолетом летит в Мурманск. Две недели назад Светлана Князева покупала билеты и в последний момент поменяла дату вылета с 5-го на 6-е мая.

Женщина до сих пор находится в шоковом состоянии и признается, что не представляет, как сможет сегодня подняться на борт самолета.

"Всегда в отпуске планирую каждый день, чтобы было время после долгой дороги из Днепра в Мурманск прийти в себя. И сейчас должна была вылетать 5 мая, потом еще день свободный — и на работу. Но буквально перед тем, как оплатить билет, подумала, что еще денек побуду с родителями. Кто мог подумать, что это решение спасет мне жизнь", - рассказала украинка.

Пожар в самолете в Шереметьево - пассажир рассказал о спасении (фото: vk.com mchs_mo)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет, который должен был совершить полет "Москва – Мурманск", но после взлета он вынужден был совершить аварийную посадку. Из 78 человек на борту выжило только 37, 41 человек погиб, в том числе двое детей.

Также мы рассказывали о том, что пассажир Суперджета сообщил подробности о трагедии в Шереметьево.