Кисневих масок не було: очевидці розповіли про трагедію в Шереметьєво

Пасажир Суперджета, який загорівся в аеропорту Шереметьєво 5 травня, розповів, що частина людей загинула практично миттєво. Він розвінчав деякі міфи про те, чому виявилося так багато загиблих і пояснив, які проблеми були в салоні в момент екстреної посадки. Слова пасажира Олега Молчанова написали в Telegram-каналі 112.

Олег Молчанов розповів, що ручна поклажа не заважала пасажирам вибратися, так як це був бізнес-клас і багаж був невеликий. Також він спростував, що була тиснява.

"Тисняви не було. Одна жінка впала в проході, її швидко підняли і виштовхнули. Після 12 ряду ніхто не вижив – якщо ви помітили, трапів ззаду не було. Не викинуло. А якщо б і були – то там було пекло. Більша частина загинула миттєво. Маски кисню не викинуло. На праву сторону від сили 3-4 штуки", - розповів Молчанов.

Він зазначив, що МНС приїхали швидко, але навіть якщо б і повільно – рятувати все одно було вже нікого.

"З приводу швидкості горіння літака. Я трохи сам не очікував, що він горить, як пластиковий стаканчик. Моментально. Скло в моєму ряду розплавилися ще до зупинки борту", - додав пасажир і пояснив, що більшість загинула через чадний дим.

"За виживання – там момент везіння і відсутність паніки. Один вдих чорного диму і людина не встане з місця. А враховуючи, що видимості немає, то і рятувати його ніхто не буде, тупо не видно. Дихати неможливо. Повнообличних масок в літаку не було, ну або їх не могли знайти. Цікаво, що шасі майже повністю погасили удари. Трясло, але не критично. Дійсно, до зупинки всі сиділи на місцях. Хтось писав, що можливо люди були не пристебнуті і відрубались від удару – не було такого удару. Все було терпимо. Та й не думаю, що ремені в літаку не дають битися головою об сидіння. Я вийшов останній, за мною з задніх рядів не було людей", - розповів Молчанов і дав припущення, чому загинули люди.

"Я не можу точно відповісти, чому після 12 ряду майже всі загинули, можу припустити. Перший варіант: люди рушили до найближчого виходу, а для них це – задній трап. А другий варіант: вони згоріли від полум'я, що виходило від крила. Ті, хто був на передніх рядах і не вибрався – чадний газ. Два рази хапнув і все", - додав пасажир.

Він повідомив, що після першого удару в салоні почали кричати жінки і звук стояв такий, що розібрати, що відбувається, було неможливо. Якщо бортпровідники і намагалися комусь допомогти, то в численному крику їх просто не було чути.

Пожежа в Шереметьєво (Відео:China Usen/YouTube)

Також він розповів, що в літак справді вдарила блискавка і від цього загорілося ліве крило.

"В літак вдарила блискавка, впала тяга (можливо, це пілот приглушив), вентиляція не працювала. Захід на посадку був один. Петля на радарі - трек заходу. Після стрибка розсипалася ліва сторона крила - почалася пожежа. Можливо з іншого було так само, я не дивився. Я сидів на крилі, ліва сторона. Удар однозначно був - я витріщався на хмари, як раз залетіли у хмару. Блискавка була видна, звуку я не чув. Спалах на правому крилі - поповзли типу розрядів і все. Після удару блискавки, коли вийшли з хмари, бортпровідник по гучномовному зв'язку повідомила, що пілот прийняв рішення повернутися в зв'язку з технічною необхідністю/ неполадками / технічної причиною. Точно не пам'ятаю. Після цього інших оголошень по гучномовному зв'язку не було. Про людину, з 18 ряду, яка вижила: людина, яка вижила - ломанувся до виходу після першого стрибка. Це його і врятувало. Я був у літаку до останнього, кого можна витягали", - додав Молчанов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Шереметьєво загинув зрадник України.

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