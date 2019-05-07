В Шереметьево погиб предатель Украины: что о нем известно (фото)

Пожар в Шереметьево - погиб моряк из Крыма, предавший Украину (коллаж: РБК-Украина)

При пожаре в Шереметьево удалось уцелеть 37 пассажирам

При пожаре самолета в аэропорту Шереметьево 5 мая погиб моряк из Крыма, который во время аннексии полуострова перешел на сторону страны-оккупанта. Об этом сообщил Анатолий Штефан-Штирлиц на своей Facebook-странице.

В списке из 41 погибшего в авиакатастрофе оказался 24-летний моряк Роман Власов вместе со своей 23-летней супругой. В списке "Миротворца" Власов значится как "изменник родины".

Роман родился в июне 1994 года. Служил в Военно-морских силах вооруженных сил Украины на территории Крыма на должности курсанта в звании матроса. Во время аннексии не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Позже стало известно, что Власов перешел на военную службу к оккупантам.

Пожар в Шереметьево - погиб моряк из Крыма (фото: myrotvorets.center)

В этот роковой день он возвращался вместе с супругой в Североморск после отпуска в оккупированном Севастополе.

"Крымчанин Роман Власов погиб вместе с женой во время пожара в Шереметьево. Роман Власов предатель перешедший на сторону оккупантов после аннексии Крыма. Летел к месту дальнейшего прохождения военной службы - крейсер "Адмирал Кузнецов" в г. Североморськ", - написал Анатолий Штефан-Штирлиц.

Пожар в Шереметьево - погиб моряк из Крыма (фото: facebook.com/shtirlitz.info)

Ранее собщалось о том, что во время пожара на борту пассажирского самолета в российском аэропорту Шереметьево пострадала украинка.

А также мы писали о том, что еще одна украинка чудом избежала трагедии, так как решила задержаться на один день у родителей в Днепре.

К слову, один из выживших на борту "Суперджета" рассказал, благодаря кому ему удалось уцелеть во время пожара.