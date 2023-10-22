"Кішка - жива істота". Боєць ЗСУ врятував тварину, до якої окупанти прив'язали вибухівку

На донецькому напрямку бійці ЗСУ зайняли позицію на звільненій від окупантів території. Бліндаж був в одному зі зруйнованих будинків. Коли вони наблизилися до цього бліндажу, то почули жахливий крик тварини.

"Увійшли обережно і бачимо таку картину - лежить кішка. Лапи їй ці гади зав'язали скотчем, а на тілі трохи стирчать з волосіні. Їх видно лише якщо уважно придивитися. Проблема була в тому, що, якщо їх обрізати, то буде вибух, а якщо кішку потягнути, то, те ж саме. Простіше, звичайно, було самому підірвати, бо це був занадто великий ризик. Але кішка - це ж жива Істота. Ну й прийшлося повозитися дві с половиною години", - розповів 23-річний сапер.

Військові стверджують, що був величезний ризик підірватись разом із твариною, але совість не дозволила підірвати кішку, тому було зроблено все для її звільнення.

"Головне, що вже був досвід у таких справах. Добре, що розумна кішка попалася. Терпіла, поки все це тривало. Тепер вона з нами", - розповів Микола.

Ця неймовірна історія порятунку тварини має щасливе продовження. За словами Анатолія, один із його побратимів планує переправити кішку до себе додому. Там на неї вже чекають його дружина з дочкою, які дадуть тварині нову люблячу сім'ю.

У ЗСУ кажуть, що цей випадок - не перший. Після звільнення сіл та міст ще у 2022 році, у тому числі й під Києвом, військовим доводилося стикатися з мінуванням та вбивствами домашніх тварин.

Розрахунок окупантів дуже простий - українці дбайливо ставляться до тварин та кинуться їх рятувати. А вибухівку прикріплювали як до живих, так і вже загиблих тварин. Сапери вже мають досвід знешкодження таких вибухівок і одразу просять усіх відійти подалі, щоб уникнути жертв та врятувати вихованців.