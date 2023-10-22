"Кошка - живое существо". Боец ВСУ спас животное, к которому оккупанты привязали взрывчатку

На донецком направлении бойцы ВСУ заняли позицию на освобожденной от оккупантов территории. Блиндаж был в одном из разрушенных домов. Когда они приблизились к этому блиндажу, то услышали жуткий крик животного.

"Вошли осторожно и видим такую ​​картину - лежит кошка. Лапы ей эти гады связали скотчем, а на теле несколько торчат из лески. Их видно только если внимательно присмотреться. Проблема была в том, что, если их обрезать, то будет взрыв, а если кошку потянуть, то, то же самое. Проще, конечно, было самому подорвать, потому что это был слишком большой риск. Но кошка - это же живое Существо. Ну вот и пришлось провозиться два с половиной часа", - рассказал 23-летний сапер.

Военные утверждают, что был огромный риск подорваться вместе с животным, но совесть не позволила взорвать кошку, поэтому было сделано все, для ее освобождения.

"Главное, что уже был опыт в таких делах. Хорошо, что кошка умная попалась. Терпела, пока все это продолжалось. Теперь она с нами", - рассказал Николай.

У этой невероятной истории спасения животного, есть и счастливое продолжение. По словам Анатолия, один из его побратимов планирует переправить кошку к себе домой. Там ее уже ждут его жена с дочерью, которые дадут животному новую любящую семью.

В ВСУ говорят, что этот случай - не первый. После освобождения сел и городов еще в 2022 году, в том числе и под Киевом, военным приходилось сталкиваться с минированием и убийствами домашних животных.

Расчет оккупантов очень простой - украинцы бережно относятся к животным и бросятся их спасать. А взрывчатку прикрепляли как к живым, так и уже погибшим животным. Саперы уже имеют опыт обезвреживания таких взрывчаток и сразу просят всех отойти подальше, чтобы избежать жертв и спасти питомцев.