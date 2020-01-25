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Кіркоров закружив Ротару в танці на елітному корпоративі в Москві (відео)

STYLERПерсони    25.01.2020 - 12:11
Кіркоров закружив Ротару в танці на елітному корпоративі в Москві (відео)
Філіп Кіркоров і Софія Ротару (фото: instagram.com/fkirkorov)

Софія Ротару заспівала на ювілеї дружини російського олігарха

Софія Ротару, яка ще в грудні вирушила "на заробітки" в Росію відплясала корпоратив разом з Філіпом Кіркоровим, Андрієм Малаховим та іншими російськими селебріті. У мережі з'явилося відео, на якому "поп-король" РФ запрошує Ротару на "медлячок" під час виконання Софією Михайлівною її нетлінки - "Лаванди".

Нагадаємо, що Софія Ротару виступила разом з російськими зірками на ювілеї дружини російського олігарха Самвела Карапетяна, Етері Карапетян. Власник групи компаній "Ташир" займає 29 місце в списку 200 найбагатших людей Росії.

Для пані Карапетян виконали "пісні її молодості" також італійська поп-група Ricchi e Poveri а також екс-соліст "Modern Talking" Томас Андерс. Ведучим дійства став Андрій Малахов, який разом з італійськими зірками засвітився на відео від Кіркорова. Свято відгриміло в елітному ресторані Москви.

Ротару станцювала з Кіркоровим на корпоративі у Москві (відео: instagram.com/fkirkorov)

Подейкують, що за приватний виступ 72-річна Софія Михайлівна заробила не менше 50 тисяч євро (понад 1,3 млн гривень).

Нагадаємо, що гастролі Софії Ротару по Росії викликали бурхливу реакцію громадськості, як в Україні, так і в Росії. Українці засудили Ротару, яка останні 10 років живе у Києві й заперечує відвідування Криму, за лукавство. А в РФ артистці дорікнули за підтримку української армії - мовляв, вона зароблені в їхній країні гроші "спускає" на допомогу українським бійцям.

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