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Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины

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Украина, Четверг 24 июня 2021 00:23
Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины Фото: российский певец Филипп Киркоров (instagram.com/fkirkorov)
Автор: Даша Харченко

Российского певца Филиппа Киркорова включили в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответственное представление сделала Служба безопасности Украины.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики пришло письмо СБУ о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Филиппа Киркорова.

Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень.

Подчеркивается, что процедура осуществляется автоматически.

Напомним, российский рэпер Моргенштерн (Валеев Алишер) был внесен в черный список украинского Минкульта как лицо, создающее угрозу национальной безопасности. Таким образом скандальный артист не сможет проводить в Украине концерты.

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Министерство культуры Служба безопасности Украины
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