Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины
Российского певца Филиппа Киркорова включили в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответственное представление сделала Служба безопасности Украины.
Об этом говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.
11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики пришло письмо СБУ о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Филиппа Киркорова.
Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень.
Подчеркивается, что процедура осуществляется автоматически.
Напомним, российский рэпер Моргенштерн (Валеев Алишер) был внесен в черный список украинского Минкульта как лицо, создающее угрозу национальной безопасности. Таким образом скандальный артист не сможет проводить в Украине концерты.