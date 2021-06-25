Кіркоров відреагував за заборону відвідування України: "я повинен сказати дякую"

Філіп Кіркоров відреагував на те, що СБУ заборонило артисту відвідувати Україну. Російського музиканта і продюсера включили до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Як пояснили в СБУ, Кіркорову заборонили в'їзд в Україну через концерти в окупованому Криму і підтримку анексії півострова.

Артист відреагував на заборону дуже емоційно і записав відео, яке опубліковане на його сторінці в Instagram.

Він назвав заборону в'їзду в Україну абсурдом і заявив, що йому тепер потрібно пишається і навіть сказати спасибі.

"Внесення до чорного списку народного артиста України - це вже звучить як абсурд. Але у світі такого багато. Деякі недалекі чиновники намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на гаслах і націоналістичній пропаганді. Я навіть повинен сказати спасибі таким чиновникам, оскільки вони своєю дурістю допомагають мені стати ще більш популярним", - сказав Філіп Кіркоров у своєму зверненні.

Він додав, що тепер може пишатися і висловив думку, що це рішення було прийнято у зв'язку з ненавистю до Росії. Також Кіркоров зазначив, що творчість заборонити неможливо.

"Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то державу можна тільки пожаліти", - сказав артист.