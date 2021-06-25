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Кіркоров відреагував за заборону відвідування України: "я повинен сказати дякую"

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П'ятниця 25 червня 2021 10:58
Кіркоров відреагував за заборону відвідування України: "я повинен сказати дякую" Фото: Кіркоров відреагував на заборону відвідувати Україну (instagram.com/fkirkorov)
Автор: Анна Шиканова

Філіп Кіркоров відреагував на те, що СБУ заборонило артисту відвідувати Україну. Російського музиканта і продюсера включили до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Як пояснили в СБУ, Кіркорову заборонили в'їзд в Україну через концерти в окупованому Криму і підтримку анексії півострова.

Артист відреагував на заборону дуже емоційно і записав відео, яке опубліковане на його сторінці в Instagram.

Він назвав заборону в'їзду в Україну абсурдом і заявив, що йому тепер потрібно пишається і навіть сказати спасибі.

"Внесення до чорного списку народного артиста України - це вже звучить як абсурд. Але у світі такого багато. Деякі недалекі чиновники намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на гаслах і націоналістичній пропаганді. Я навіть повинен сказати спасибі таким чиновникам, оскільки вони своєю дурістю допомагають мені стати ще більш популярним", - сказав Філіп Кіркоров у своєму зверненні.

Він додав, що тепер може пишатися і висловив думку, що це рішення було прийнято у зв'язку з ненавистю до Росії. Також Кіркоров зазначив, що творчість заборонити неможливо.

"Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то державу можна тільки пожаліти", - сказав артист.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мінкульті пояснили, чому Філіп Кіркоров і Ані Лорак досі мають статус заслужених артистів України.

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