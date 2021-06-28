Киркоров обрадовался отмене запрета посещения Украины: "протянули России соломинку дружбы"

Филипп Киркоров отреагировал на то, что его исключили из "черного" списка лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Российский певец не скрывал свою радость.

"Включили - исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!" - написал артист.

Киркоров также поблагодарил всех поклонников за слова поддержки. Также он отметил, что такое решение СБУ показало, что мнение обычных людей сильнее бюрократичных чиновников.

"Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", - добавил певец.