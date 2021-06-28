Кіркоров зрадів скасуванню заборони відвідування України: "протягнули Росії соломинку дружби"

Філіп Кіркоров відреагував на те, що його виключили з "чорного" списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію України. Російський співак не приховував свою радість.

"Включили - виключили! Я відправляю кожному шанувальнику з України частинку своєї душі і серця! Мене переповнює почуття гордості і радості, спасибі, що ви є у мене, трапилося немислиме ... Чиновники почули нас!" - написав артист.

Кіркоров також подякував усім шанувальникам за слова підтримки. Також він зазначив, що таке рішення СБУ показало, що думка звичайних людей сильніше бюрократичних чиновників.

"Ви протягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів в майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме зараз зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться", - додав співак.