Кирилловку накрыл грозовой воротник: потрясающее видео небесного "цунами"

В Кирилловке отдыхающим посчастливилось наблюдать редкое и невероятно красивое метеорологическое явление - грозовой воротник, который также называют небесное цунами.

Очевидцы сняли на камеры целую стену из туч, возникающую в небе над пляжем и возле частного сектора курортного поселка на побережье Азовского моря. Видео с валовыми облаками опубликована на YouTube-канале "Харьков без слов".

Как видно на кадрах, "цунами" из туч напоминает гигантскую волну в небе - словно девятый вал - которая будто бы несется на головы людей в очень замедленной съемке.

Видео: Грозовой воротник в Кирилловке

Причиной возникновения грозового воротника может быть недавний мощный ливень в Кирилловке и шторм в Азовском море, ведь такое явление в небе может вызвать ротация воздушных масс, связанных с морским бризом. Часто валовые облака сопровождаются шквалами, скачками давления у земли, сильными дождями и грозами.

Как сообщают специалисты, иногда длина грозового воротника может достигать до 2 км, а вот образуется он на высоте от 100 до 2 тысяч метров и движется со средней скоростью 50-60 км/ч.

Также отмечается, что как правило смерчи при таких облаках не образуются.

Грозовой воротник в Кирилловке (Фото: golos.zp.ua)

Как сообщалось, на днях Кирилловку накрыл мощный шторм, и в сети показали последствия стихии на популярном курорте.

Напомним, что ранее отдыхающие устроили заплыв на матрасе по затопленным улицам Кирилловки.