Кирилівку накрив грозовий комір: приголомшливе відео небесного "цунамі"

У Кирилівці відпочиваючим пощастило спостерігати рідкісне і неймовірно красиве метеорологічне явище - грозовий комір, який також називають небесне цунамі.

Очевидці зняли на камери цілу стіну з хмар, що виникає в небі над пляжем і біля приватного сектора курортного селища на узбережжі Азовського моря. Відео з валовими хмарами опубліковано на YouTube-каналі "Харків без слів".

Як видно на кадрах, "цунамі" з хмар нагадує гігантську хвилю в небі - наче дев'ятий вал - яка нібито мчить на голови людей в дуже сповільненій зйомці.

Відео: Грозовий комір в Кирилівці

Причиною виникнення грозового коміра може бути недавня потужна злива в Кирилівці та шторм в Азовському морі, адже таке явище в небі може викликати ротація повітряних мас, пов'язаних з морським бризом. Часто валові хмари супроводжуються шквалами, стрибками тиску біля землі, сильними дощами та грозами.

Як повідомляють фахівці, іноді довжина грозового коміра може сягати 2 км, а ось утворюється він на висоті від 100 до 2 тисяч метрів і рухається із середньою швидкістю 50-60 км/год.

Також зазначається, що як правило смерчі при таких хмарах не утворюються.

Грозовий комір в Кирилівці (Фото: golos.zp.ua)

Як повідомлялося, днями Кирилівку накрив потужний шторм, і в мережі показали наслідки стихії на популярному курорті.

Нагадаємо, що раніше відпочиваючі влаштували заплив на матраці по затоплених вулицях Кирилівки.