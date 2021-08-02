UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Кирилловке водный мотоцикл на скорости протаранил "банан": много пострадавших

Автор: Светлана Мащенко

В Кирилловке водный мотоцикл на скорости врезался в "банан", в итоге пострадало четверо людей, в том числе ребенок.

Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

ЧП случилось около 18:00 в воскресенье 1 августа на одном из пляжей курортного поселка на Азовском море.

Согласно данным медиков Запорожского областного центра экстренной медицины, к месту происшествия прибыло две бригады скорой помощи, чтобы оказать помощь потерпевшим.

Среди пострадавших двое мужчин в возрасте 30 лет и 41 года, 43-летняя женщина и девятилетний мальчик.

Двоим потерпевшим помощь оказали на месте, а вот 30-летнего мужчину с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и 43-летнюю женщину с закрытой травмой правого бедра пришлось госпитализировать в больницу.

В полиции выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Ранее мы писали про самые красивые и бюджетные места для отдыха в Одессе на берегу Черного моря с доступом к чистым пляжам и комфортными условиями проживания.

Также сообщалось, что в Кирилловку с началом августа вернулись медузы и морские блохи.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПкурорт