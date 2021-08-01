"Маленькая Италия": украинцам показали лучшие места для бюджетного отдыха в Одессе

Курорты в Одессе ежегодно привлекают миллионы туристов пляжами Черного моря, летними развлечениями, местным колоритом и морской кухней. При выборе мест для отдыха украинцы чаще всего выбирают бюджетные места, в которых жить комфортно, а пляж - рядом.

Как отдохнуть недорого в красивейших местах Одессы, насладится роскошными видами и позагорать на относительно немноголюдных пляжах - читайте и смотрите ниже в нашем материале.

На окраине города в микрорайоне Совиньон есть масса предложений для бюджетного отдыха. К примеру, в гостиницу "Райский уголок" можно приехать большой компанией, семьей с детьми или уединиться с любимым человеком.

Номера предлагаются разного уровня и ценовой политики. От 800 до 1200 гривен за сутки. Внутри - кондиционер, телевизор, удобные кровати. В некоторых номерах (те, что подороже) кухня и санузел внутри, а в некоторых - одни на несколько номеров. В душах - горячая вода.

Фото: Номер и вид на море из него

В гостинице есть бассейн с лежаками, который особенно любят дети, а также мангал для вечернего шашлыка и посиделок.

Фото: Бассейн с роскошным видом на Черное море

Многого стоит роскошный вид, особенно с верхнего этажа. Внизу - черепичные крыши, цветущие деревья, и, конечно же - море. А урбанистический пейзаж - морской порт с маяками и волнорезами - добавляет общей картине особого одесского колорита.

В соцсетях отдыхающие даже называют это место "маленькой Италией".

Фото: Вид с террасы на верхнем этаже

Дорога к пляжу займет до десяти минут, во время которых вы прогуляетесь узкими улочками, выложенными брусчаткой с 3-4 этажными застройками, оплетенными диким виноградом, засаженными цветами.

Особенно атмосферно выйти на пляж утром, когда курорт еще спит, еще не жарко, а море очень чистое.

Фото: Дорога к пляжу по живописным улочкам

Вода в море очень прозрачная. При штиле дно можно рассмотреть войдя в полный рост. Температура воды около +23 градуса.

Видео: Море на Совиньоне очень прозрачное

Напрокат можно взять на целый день зонт и лежак. Из экстремальных развлечений - САП-борды и Серф-борды, которые можно взять в аренду.

Местные жители говорят, что пляжи Совиньона и Черноморки - единственные в Одессе, которые специально чистят.