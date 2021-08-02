У Кирилівці водний мотоцикл на швидкості протаранив "банан": багато постраждалих

У Кирилівці водний мотоцикл на швидкості врізався в "банан", в результаті постраждало четверо людей, в тому числі дитина.

Двом потерпілим допомогу надали на місці, а ось 30-річного чоловіка із закритою травмою поперекового відділу хребта і 43-річну жінку із закритою травмою правого стегна довелося госпіталізувати в лікарню.

Серед постраждалих двоє чоловіків у віці 30 років і 41 року, 43-річна жінка і дев'ятирічний хлопчик.

Згідно з даними медиків Запорізького обласного центру екстреної медицини, до місця події прибуло дві бригади швидкої допомоги, щоб надати допомогу потерпілим.

НП сталася близько 18:00 в неділю 1 серпня на одному з пляжів курортного селища на Азовському морі.

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