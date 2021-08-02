В Кирилловке начался август: с ним вернулись медузы и не только (видео)
Отдых в Кирилловке снова доставляет туристам массу неудобств. С наступлением августа на курорт снова вернулись медузы, морские блохи и комары.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Отдыхающие говорят, что в море заходят только самые бесстрашные и отважные.
Отмечается, что щупальца медуз плавают в воде, после выхода из моря невероятно печет тело. Кроме того, докучают отдыхающим и морские блохи.
"А на глубине в нескольких метрах от берега просто "кисель" из медуз. Нет жизни туристам и в вечернее время. Выйти на улицу - то еще испытание, ведь комары просто не дают покоя", - цитирует издание туристов.
В Кирилловку вернулись медузы
Но это еще не все "прелести" отдыха. Сейчас отдыхающие жалуются на нашествие пауков. Они довольно крупных размеров и заползают в дома к туристам.
Как мы писали ранее, в Кирилловке обиделись на митинги из-за медуз и показали, как решают проблему.