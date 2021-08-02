В Кирилловке водный мотоцикл на скорости протаранил "банан": много пострадавших

В Кирилловке водный мотоцикл на скорости врезался в "банан", в итоге пострадало четверо людей, в том числе ребенок.

Двоим потерпевшим помощь оказали на месте, а вот 30-летнего мужчину с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и 43-летнюю женщину с закрытой травмой правого бедра пришлось госпитализировать в больницу.

Среди пострадавших двое мужчин в возрасте 30 лет и 41 года, 43-летняя женщина и девятилетний мальчик.

Согласно данным медиков Запорожского областного центра экстренной медицины, к месту происшествия прибыло две бригады скорой помощи, чтобы оказать помощь потерпевшим.

ЧП случилось около 18:00 в воскресенье 1 августа на одном из пляжей курортного поселка на Азовском море.

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