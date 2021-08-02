ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кирилловке водный мотоцикл на скорости протаранил "банан": много пострадавших

Новина українською →
Кирилловка, Понедельник 02 августа 2021 10:30
В Кирилловке водный мотоцикл на скорости протаранил "банан": много пострадавших Коллаж РБК-Украина: В Кирилловке водный мотоцикл столкнулся с "бананом"
Автор: Светлана Мащенко

В Кирилловке водный мотоцикл на скорости врезался в "банан", в итоге пострадало четверо людей, в том числе ребенок.

Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

ЧП случилось около 18:00 в воскресенье 1 августа на одном из пляжей курортного поселка на Азовском море.

Согласно данным медиков Запорожского областного центра экстренной медицины, к месту происшествия прибыло две бригады скорой помощи, чтобы оказать помощь потерпевшим.

Среди пострадавших двое мужчин в возрасте 30 лет и 41 года, 43-летняя женщина и девятилетний мальчик.

Двоим потерпевшим помощь оказали на месте, а вот 30-летнего мужчину с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и 43-летнюю женщину с закрытой травмой правого бедра пришлось госпитализировать в больницу.

В полиции выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Ранее мы писали про самые красивые и бюджетные места для отдыха в Одессе на берегу Черного моря с доступом к чистым пляжам и комфортными условиями проживания.

Также сообщалось, что в Кирилловку с началом августа вернулись медузы и морские блохи.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП курорт
LITE
Пророка Ильи 2 августа: важные традиции, приметы и запреты большого праздника
Пророка Ильи 2 августа: важные традиции, приметы и запреты большого праздника