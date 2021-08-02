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У Кирилівці водний мотоцикл на швидкості протаранив "банан": багато постраждалих

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Кирилівка, Понеділок 02 серпня 2021 10:30
У Кирилівці водний мотоцикл на швидкості протаранив "банан": багато постраждалих Колаж РБК-Україна: у Кирилівці водний мотоцикл зіткнувся з "бананом"
Автор: Світлана Мащенко

У Кирилівці водний мотоцикл на швидкості врізався в "банан", в результаті постраждало четверо людей, в тому числі дитина.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".

НП сталася близько 18:00 в неділю 1 серпня на одному з пляжів курортного селища на Азовському морі.

Згідно з даними медиків Запорізького обласного центру екстреної медицини, до місця події прибуло дві бригади швидкої допомоги, щоб надати допомогу потерпілим.

Серед постраждалих двоє чоловіків у віці 30 років і 41 року, 43-річна жінка і дев'ятирічний хлопчик.

Двом потерпілим допомогу надали на місці, а ось 30-річного чоловіка із закритою травмою поперекового відділу хребта і 43-річну жінку із закритою травмою правого стегна довелося госпіталізувати в лікарню.

У поліції з'ясовують всі обставини надзвичайної події.

Раніше ми писали про найкрасивіші і бюджетні місця для відпочинку в Одесі на березі Чорного моря з доступом до чистих пляжів і комфортними умовами проживання.

Також повідомлялося, що у Кирилівку з початком серпня повернулися медузи і морські блохи.

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