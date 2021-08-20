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На популярном украинском курорте туристам запретили выносить медуз на берег: названа причина (видео)

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Кирилловка, Пятница 20 августа 2021 21:30
На популярном украинском курорте туристам запретили выносить медуз на берег: названа причина (видео) Медуз в Кирилловке запретили выносить на сушу (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Кирилловке арендаторы некоторых пляжей просят туристов не вытаскивать медуз на берег, не смотря на нашествие живности. Соответствующее решение поможет избежать ужасного запаха и не совсем эстетичного зрелища.

Об этом пишет "Риа-Мелитополь".

Так, речь идет о косе Пересыпь. В частности, арендаторы пляжей заявляют, что течение заберет морских обитателей обратно, и море таким способом очистится само.

Кроме того, соответствующий метод может быть эффективным во время шторма медуз уносит в море. Однако стоит направлению ветра измениться, и живность снова вернется на побережье.

На большинстве баз отдыха устанавливают сетки вокруг пляжа, однако конструкция теряет смысл, как только начинается шторм. Сетку просто выбрасывает на берег.

На популярном украинском курорте туристам запретили выносить медуз на берег: названа причина (видео)

В Кирилловке туристов просят медуз не выносить на берег (фото: ria-m.tv)

Ранее мы сообщали, что туристы рассказали, что сейчас происходит в Кирилловке. Отдыхающие говорят, что из-за медуз запас стоит невыносимый.

Также, на популярном украинском курорте туристы жалуются на комаров.

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Кирилловка
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