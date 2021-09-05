У Кирилівці показали на відео "кисільне місиво" з медуз: "хто мріяв про безлюдний пляж?"

У курортній Кирилівці у вересні ситуація з навалою медуз, схоже, не особливо покращилася, і про велику кількість цих морських мешканців відпочивальники розповідають навіть на початку "оксамитового сезону". Відео подібного "кисільного берега" на одному з пляжів показала в мережі туристка з Кременчука.

Ролик знятий на Федотовій косі (відокремлює Утлюкський лиман від Азовського моря). Показано, як на пустельному пляжі в ясний погожий день тихі хвилі омивають "місиво" з мертвих медуз, що покриває всю берегову лінію.

"Хто мріяв про безлюдний пляж?"- підписала відео Нелля Рибалка, і уточнила, що знятий ролик був 3 вересня.

Відео: "кисільний берег" через медуз у Кирилівці

Користувачі мережі активно обговорюють кадри, які викликали суперечки. Так, деякі юзери дорікнули автора публікації в недостовірності - мовляв, це не в Кирилівці, і море насправді чисте, а навали медуз - немає.

Однак їх опоненти в дискусіях тут же зауважили, що подібні критичні зауваження в основному висловлюють власники котеджів і готелів, які зазнають збитків через зниження активності туристів. Так, інші курортники стали на захист автора посту і підтверджують, що медуз таки багато.

Фото: скрін коментарів facebook.com/groups / улюблена Кирилівка

Відео: пляж в Кирилівці 3 вересня з масою мертвих медуз біля берега