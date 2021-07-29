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В Кирилловке обиделись на митинги из-за медуз и показали, как решают проблему (видео и фото)

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Кирилловка, Четверг 29 июля 2021 17:23
В Кирилловке обиделись на митинги из-за медуз и показали, как решают проблему (видео и фото) Коллаж РБК-Украина: в Кирилловке коммунальщики убирают медуз с пляжей
Автор: Владимир Костырин

В курортной Кирилловке из-за нашествия медуз на побережье, на что массово жаловались отдыхающие, под зданием поселкового совета даже организовывали митинги с требованием разобраться в ситуации. При этом коммунальщики заверят, что ежедневно устраивают рейды по уборке мертвых морских обитателей с пляжей центра поселка.

Об этом 29 июля передали в пресс-службе Кирилловского поселкового совета.

Такие мероприятия проводят каждое утро с 05:00 до 06:00. Для этого также используют технику.

По словам директора КП "Развитие курортной зоны" Александра Жеребец, каждое утро с центрального пляжа в период большого накопления медуз коммунальщики вывозили их по 1-1,5 полных тракторных прицепа.

Видео: в Кирилловке на пляжах коммунальщики убирают мертвых медуз

Также в администрации призвали неравнодушных граждан присоединяться к мероприятиям по чистке пляжей от мертвых медуз, как это делают некоторые добровольцы, которые "отдают предпочтение реальным действиям в борьбе с проблемой всех жителей Кирилловки, а не организации и участия в митингах, которые негативно влияют на имидж нашего курорта".

"Такие проблемы надо решать сообща", - отметил Жеребец.

Местные власти и коммунальщики признают, что проблема массового появления медуз на пляжах Кирилловки стала для них едва ли не главной в нынешнем курортном сезоне.

Впрочем, в последнее время - после шторма в Азовском море - медуз значительно уменьшилось на побережье Кирилловки.

В Кирилловке обиделись на митинги из-за медуз и показали, как решают проблему (видео и фото)В Кирилловке обиделись на митинги из-за медуз и показали, как решают проблему (видео и фото)В Кирилловке обиделись на митинги из-за медуз и показали, как решают проблему (видео и фото)

В Кирилловке пляжи расчищают от мертвых медуз (фото: krlk.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Кирилловке отдыхающая провалилась на пляже в "братскую могилу" для медуз.

Также мы писали о том, что недавно в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки.

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пляж медузы Кирилловка
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