В Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки: "метеорита только не хватает" (видео)
Фото: курорт в Кирилловке заполонили пауки (pixabay)
В Кирилловке Запорожской области на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.
Видео опубликовали в сообществе "Солнцеликий Харьков".
Так, на жутком видео видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.
Кроме того, их размер просто впечатляет. Отдыхающие не на шутку напугались.
Продолжают лететь приветы из Кирилловке. Это не медузы, не комары и даже не божьи коровки - это блять нашествие пауков. Снимали на морскую соль.Posted by Сергей Харьковский on Wednesday, July 21, 2021
В комментариях пользователям стало неловко после увиденного.
- У них, походу, тоже сезон отпусков! Вот и решили махнуть на курорт всем семейством;
- Какой ужас! Нет слов, одни эмоции;
- Падающего метеорита не хватает до полной картины;
- Проклятое место.
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