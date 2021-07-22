В Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки: "метеорита только не хватает" (видео)

В Кирилловке Запорожской области на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.

Так, на жутком видео видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.

Кроме того, их размер просто впечатляет. Отдыхающие не на шутку напугались.

Продолжают лететь приветы из Кирилловке. Это не медузы, не комары и даже не божьи коровки - это блять нашествие пауков. Снимали на морскую соль. Posted by Сергей Харьковский on Wednesday, July 21, 2021

В комментариях пользователям стало неловко после увиденного.