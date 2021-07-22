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В Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки: "метеорита только не хватает" (видео)

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Кирилловка, Четверг 22 июля 2021 15:48
В Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки: "метеорита только не хватает" (видео) Фото: курорт в Кирилловке заполонили пауки (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Кирилловке Запорожской области на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.

Видео опубликовали в сообществе "Солнцеликий Харьков".

Так, на жутком видео видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.

Кроме того, их размер просто впечатляет. Отдыхающие не на шутку напугались.

Продолжают лететь приветы из Кирилловке. Это не медузы, не комары и даже не божьи коровки - это блять нашествие пауков. Снимали на морскую соль.

Posted by Сергей Харьковский on Wednesday, July 21, 2021

В комментариях пользователям стало неловко после увиденного.

  • У них, походу, тоже сезон отпусков! Вот и решили махнуть на курорт всем семейством;
  • Какой ужас! Нет слов, одни эмоции;
  • Падающего метеорита не хватает до полной картины;
  • Проклятое место.

Ранее мы сообщали, что грозы и штормы "прогоняют" медуз на украинских курортах.

Также на каких курортах Украины невозможно купаться и почему.

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Кирилловка
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