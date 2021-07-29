У Кирилівці образилися на мітинги через медуз і показали, як вирішують проблему (відео та фото)

У курортній Кирилівці через навалу медуз на узбережжі, на що масово скаржилися відпочиваючі, під будівлею селищної ради навіть організовували мітинги з вимогою розібратися в ситуації. При цьому комунальники запевнять, що щодня влаштовують рейди з прибирання мертвих морських мешканців з пляжів центру селища.

Про це 29 липня передали в прес-службі Кирилівської селищної ради.

Такі заходи проводять щоранку з 05:00 до 06:00. Для цього також використовують техніку.

За словами директора КП "Розвиток курортної зони" Олександра Жеребець, щоранку з центрального пляжу в період великого накопичення медуз комунальники вивозили їх по 1-1,5 повних тракторних причепи.

Відео: у Кирилівці на пляжах комунальники прибирають мертвих медуз

Також в адміністрації закликали небайдужих громадян приєднуватися до заходів з чищення пляжів від мертвих медуз, як це роблять деякі добровольці, які "віддають перевагу реальним діям у боротьбі із проблемою усіх жителів Кирилівки, а не організації та участі у мітингах, що негативно впливають на імідж нашого курорту".

"Такі проблеми треба вирішувати спільно", - зазначив Жеребець.

Місцева влада і комунальники визнають, що проблема масової появи медуз на пляжах Кирилівки стала для них чи не головною в нинішньому курортному сезоні.

Втім, останнім часом - після шторму в Азовському морі - значно поменшало на узбережжі Кирилівки.

У Кирилівці пляжі розчищають від мертвих медуз (фото: krlk.gov.ua)