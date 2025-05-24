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Кинути все та поїхати в іншу країну чи місто: чи справді такий крок змінить ваше життя?

Субота 24 травня 2025 20:20
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Кинути все та поїхати в іншу країну чи місто: чи справді такий крок змінить ваше життя? Чи може переїзд в інше місто або країну кардинально змінити ваше життя (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Мрія про новий початок у невідомому місті чи далекій країні часто приваблює, обіцяючи повне оновлення та розв'язання всіх проблем. Багато хто замислюється, чи дійсно такий радикальний крок, як переїзд і "кидання всього", може кардинально змінити життя.

Як може змінитися ваше життя після переїзду та чи варто все кидати заради змін, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Чому виникає бажання все кинути та поїхати

Іноді це бажання приходить раптово. Як блискавка: а що, як просто зібрати валізу, вимкнути телефон і зникнути? Усе лишити - роботу, оренду, звичне коло людей, і почати спочатку десь, де ніхто тебе не знає.

"Нове місто. Нові вулиці. Нове "я". Це втеча чи сміливість? Безумство чи здоровий інстинкт виживання? Хтось скаже: ти не вирішиш проблем, тікаючи від них. І в чомусь буде мати рацію. Але правда й у тому, що нове середовище справді може увімкнути в тобі щось, що давно спало. У тебе з’являється інший ритм, інші розмови, інше повітря. Те, що раніше здавалося неможливим, раптом стає доступним", - каже експерт.

Він додав, що бажання "кинути все" і розпочати життя з чистого аркуша у новому місце - це бажання, яке хоча б раз у житті відвідує майже кожну людину.

Воно може бути викликане втомою від рутини, бажанням втекти від проблем, пошуком нових можливостей, прагненням самореалізації чи простою жагою пригод. Переїзд в іншу країну чи місто часто уявляється як магічна пігулка, що здатна одним помахом змінити все на краще. Але чи так це насправді?

"Ні, це не чарівна пігулка. Навіть у новому місті буде втома, прокрастинація, внутрішні блоки. Але іноді потрібен саме цей поштовх - зміна декорацій, аби відчути себе знову живим. А ще переїзд - це чесна розмова з собою. Що ти насправді хочеш? Втекти від когось? Чогось довести? Почати все з нуля? Визначитися з відповідями важливо ще до купівлі квитка", - пояснює Віталій Курсік.

Що справді зміниться при переїзді

Оточення

Ви будете зустрічати нових людей, з якими почнете будувати нові стосунки - сусідські, робочі, романтичні, загальносоціальні. Це може розширити ваш світогляд, навчити толерантності та дати цінний досвід взаємодії з різними культурами.

Можливості

Освітні, кар'єрні чи особистісні - і навіть ті можливості, яких не було на вашому попередньому місці. Це може бути нова робота, напрямок навчання, хобі, коло спілкування або навіть щось, що з часом переросте у справу життя.

Зміна рутини

Переїзд вибиває зі звичного ритму і це змушує адаптуватися до нових правил, традицій, клімату та темпу життя. А це все сприяє особистітісному зростанню та виходу з зони комфорту.

Розширення світогляду

Інша культура, мова, спосіб життя - це все неминуче розширює горизонти, робить вас більш гнучкими та відкритими до нового.

А що залишиться незмінним?

"Куди б ви не поїхали - ви завжди з собою берете самого себе. Тобто, фраза "від себе не втечеш" - абсолютно правдива. Попри усі зовнішні зміни, є те, що залишається з нами, незалежно від географічного розташування. І це - ваш внутрішній багаж", - наголошує фахівець.

Характер та звички

Переїзд не змінить ваші основні риси характеру, звички чи психологічні установки. Якщо ви схильні до прокрастинації, тривоги чи замикання у собі - це все поїде разом з вами.

Поведінка

Якщо у вас є нездорові патерни поведінки, як-от проблеми у стосунках, з фінансами чи самооцінкою - зміна місця проживання не вирішить їх автоматично. І ви ризикуєте відтворити ті ж самі сценарії у новому середовищі.

Самотність і культурний шок

Перший час переїзд може супроводжуватися відчуттям самотності, ностальгії та культурним шоком. Відсутність звичайного соціального кола та необхідність адаптації можуть виснажувати психологічно.

Фінанси та бюрократія

У новій країні це особливо відчутно, і відкинути фінансові питання та бюрократичні перепони значно складніше, ніж просто зібрати валізу та поїхати.

"Переїзд в іншу країну чи місто - це потужний каталізатор для змін, але не чарівна паличка. Такий крок дає можливість для зростання і змін у житті, але само собою нічого не робиться, бо потрібно працювати й над внутрішніми проблемами також. Переїзд може змінити твоє життя. А може - просто змінити твій ракурс. Але щоб дізнатися, треба зважити не лише ризики, а й своє справжнє "чому"", - каже експерт.

З чого починати такий переїзд?

Підготуйтеся. Дослідіть нове місце, країну, культуру, можливості працевлаштування та вартість життя. Сплануйте фінанси.

Будьте відкритими. Готуйтеся вивчати мову, знайомитися з новими людьми, пробувати нові речі та адаптуватися до місцевих звичаїв.

Працюйте над собою. Використовуйте переїзд як можливість розв'язати внутрішні питання, які турбували вас раніше.

Шукайте соціальне коло. Знайдіть спільноти, хобі-клуби, групи за інтересами, щоб легше адаптуватися з перших днів і знайти друзів. На початку війни, коли українці поїхали у різні країни, їм дуже допомогли місцеві спільноти.

Відмовтеся від ілюзій. Переїзд - це не лише нові кав'ярні з видом на ріку чи собор. Це ще й пошук житла, роботи, оформлення купи документів, мовний бар'єр, культурні розбіжності. Якщо не сприймати це все реалістично - можуть бути сильні розчарування. Від гарних краєвидів, нової мови, ізольованості та культурного шоку теж можна втомитися.

"Вам потрібно вирішити для себе - для чого цей переїзд. Якщо це просто втеча - ви будете розчаровані. Людина має свідомо готуватися змінити себе і своє життя, а не просто тікати від труднощів", - резюмує Віталій Курсік.

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