Де шукати натхнення у світі, що розвалюється на очах: небанальні варіанти

Коли навколо криза, війна, хаос і втома від "нових реалій", слово "натхнення" звучить як знущання. Але саме в такі періоди його шукають найбільше - не для пафосу, а щоб вижити внутрішньо. Що робити, коли стандартні поради вже не працюють?

Де шукати натхнення у світі, який ніби котиться у прірву, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Щоденні новини виснажують, буденні справи - так само, але кожного ранку треба прокидатися, робити щось обов'язково і десь знаходити сили та натхнення продовжувати жити та творити далі. Але де їх взяти?

"Знаєш цей стан, коли відкриваєш новини - і все всередині стискається? Війна. Катастрофи. Хаос. І ще треба якось жити, працювати, усміхатися, щось створювати… але натхнення - нуль. І тут з'являється банальна порада: "дивися на природу", "пий каву з корицею", "заведи щоденник подяки". Все це чудово, але іноді хочеться сказати: та дайте мені спершу просто видихнути!" - каже експерт.

Він наголошує, що, навіть серед уламків реальності можна знайти джерела, які підживлюють душу. Але вони можуть бути зовсім не там, де ти чекаєш. Натхнення - це не завжди щось велике. Воно часто заховане в дрібницях.

"У розмові з бабусею, яка бачила не один кінець світу і все одно садить тюльпани. У книжці, яку ти відкрив випадково і завис на одній фразі. У чужій відвертості. У власній втомі. Це може бути навіть лють. Справжня, гаряча, щира. Вона може стати паливом для змін. Для дій. Для текстів. Для мистецтва. Для нової чи нового тебе", - каже Віталій Курсік.

Які небанальні речі можуть дати натхнення:

Випадкові люди

Не мотиватори, коучі чи психологи. А звичайні люди, які навколо тебе. Бабця з ринку, продавець з магазину біля дому, втомлений лікар, ветеран, який мовчить. Вони тебе розуміють і мовчки підтримують, і повір - у цій підтримці натхнення набагато більше, ніж у 1000 цитат.

Сторонній спостерігач

Пограй у гру - знайди зручне місце і просто дивись навколо. Як заходить сонце, як діти грають біля укриття. Життя триває всупереч усім страшним речам, які відбуваються навколо тебе.

Читай чужі щоденники

Відклади на деякий час новий роман або детектив і пошукай реальні щоденники людей, які проходили страшні кризи - війну, голод, еміграцію, концтабір. Саме там можна знайти правду без фільтрів та силу, яка передається через слова.

Власні ритуали

Тобі потрібні свої ритуали, які будуть належати тільки тобі й мати своє значення тільки для тебе. Зварити каву, запалити свічку, відкрити улюблену книжку навмання та прочитати цитату. Це не про затишок, це - про структуру.

Контроль за будь-що

Розібрати поличку в шафі або шухляду на балконі. Помити чашку. Скласти книжки. Винести сміття. Навіть такі дрібниці дають ілюзію впливу, і це - рятує.

Зроби щось своїми руками

Бажано щось таке, що ти до цього ніколи не робив. Посади м'яту у горщик, відремонтуй щось старе, заміси та випікай хліб. Відчуття, що ти щось створюєш, допомагає повернути контроль - а разом з ним й натхнення.

Пошукай тишу

Тиша, відмова від новин, день без гаджета, розрив з токсичними контактами. Натхнення не завжди виникає від відчуття наповненості, інколи зовсім навпаки - коли ти відключиш та відріжеш все зайве.

"Іноді натхнення народжується в тиші. Коли нарешті вимикаєш усе: телефони, думки, обов'язки. Просто сидиш і дихаєш. А потім щось приходить. Може, ще не ідея - але напрямок", - радить коуч.

Коли нічого не допомагає

"Я не мушу бути продуктивним. Я мушу бути живим".

"Зараз - не назавжди. Але зараз - це теж життя".

"Я можу зупинитись. Це не поразка".

Світ дійсно розвалюється - фізично, морально, інформаційно. Але саме тому натхнення стає не примхою, а умовою виживання. Воно не завжди обов'язково красиве, інколи - мовчазне, грубе та непримітне. Але воно є і твоє завдання - вчасно його впізнати.

"Спробуй не шукати натхнення - дозволь йому знайти тебе. У незвичних місцях, у несподіваних почуттях, у зв’язку з людьми, у чесності перед собою. А де ти востаннє його зустрічав(-ла)? І як думаєш - чи варто чекати на натхнення, чи краще йти та творити всупереч усьому?" - резюмує Віталій Курсік.