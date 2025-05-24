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Бросить все и уехать в другую страну или город: действительно ли такой шаг изменит вашу жизнь?

Суббота 24 мая 2025 20:20
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Бросить все и уехать в другую страну или город: действительно ли такой шаг изменит вашу жизнь? Может ли переезд в другой город или страну кардинально изменить вашу жизнь (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Мечта о новом начале в неизвестном городе или далекой стране часто привлекает, обещая полное обновление и решение всех проблем. Многие задумываются, действительно ли такой радикальный шаг, как переезд и "бросание всего", может кардинально изменить жизнь.

Как может измениться ваша жизнь после переезда и стоит ли все бросать ради перемен, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Почему возникает желание все бросить и уехать

Иногда это желание приходит внезапно. Как молния: а что, если просто собрать чемодан, выключить телефон и исчезнуть? Все оставить - работу, аренду, привычный круг людей, и начать сначала где-то, где никто тебя не знает.

"Новый город. Новые улицы. Новое "я". Это бегство или смелость? Безумие или здоровый инстинкт выживания? Кто-то скажет: ты не решишь проблем, убегая от них. И в чем-то будет прав. Но правда и в том, что новая среда действительно может включить в тебе что-то, что давно спало. У тебя появляется другой ритм, другие разговоры, другой воздух. То, что раньше казалось невозможным, вдруг становится доступным", - говорит эксперт.

Он добавил, что желание "бросить все" и начать жизнь с чистого листа в новом месте - это желание, которое хотя бы раз в жизни посещает почти каждого человека.

Оно может быть вызвано усталостью от рутины, желанием убежать от проблем, поиском новых возможностей, стремлением самореализации или простой жаждой приключений. Переезд в другую страну или город часто представляется как магическая таблетка, способная одним взмахом изменить все к лучшему. Но так ли это на самом деле?

"Нет, это не волшебная таблетка. Даже в новом городе будет усталость, прокрастинация, внутренние блоки. Но иногда нужен именно этот толчок - смена декораций, чтобы почувствовать себя снова живым. А еще переезд - это честный разговор с собой. Что ты на самом деле хочешь? Сбежать от кого-то? Чего-то доказать? Начать все с нуля? Определиться с ответами важно еще до покупки билета", - объясняет Виталий Курсик.

Что действительно изменится при переезде

Окружение

Вы будете встречать новых людей, с которыми начнете строить новые отношения - соседские, рабочие, романтические, общесоциальные. Это может расширить ваш кругозор, научить толерантности и дать ценный опыт взаимодействия с различными культурами.

Возможности

Образовательные, карьерные или личностные - и даже те возможности, которых не было на вашем предыдущем месте. Это может быть новая работа, направление обучения, хобби, круг общения или даже что-то, что со временем перерастет в дело жизни.

Изменение рутины

Переезд выбивает из привычного ритма и это заставляет адаптироваться к новым правилам, традициям, климату и темпу жизни. А это все способствует личностному росту и выходу из зоны комфорта.

Расширение мировоззрения

Другая культура, язык, образ жизни - это все неизбежно расширяет горизонты, делает вас более гибкими и открытыми к новому.

А что останется неизменным?

"Куда бы вы ни поехали - вы всегда с собой берете самого себя. То есть, фраза "от себя не убежишь" - абсолютно правдива. Несмотря на все внешние изменения, есть то, что остается с нами, независимо от географического расположения. И это - ваш внутренний багаж", - отмечает специалист.

Характер и привычки

Переезд не изменит ваши основные черты характера, привычки или психологические установки. Если вы склонны к прокрастинации, тревоге или замыканию в себе - это все уедет вместе с вами.

Поведение

Если у вас есть нездоровые паттерны поведения, например проблемы в отношениях, с финансами или самооценкой - смена места жительства не решит их автоматически. И вы рискуете воспроизвести те же сценарии в новой среде.

Одиночество и культурный шок

Первое время переезд может сопровождаться ощущением одиночества, ностальгии и культурным шоком. Отсутствие обычного социального круга и необходимость адаптации могут истощать психологически.

Финансы и бюрократия

В новой стране это особенно ощутимо, и отбросить финансовые вопросы и бюрократические преграды значительно сложнее, чем просто собрать чемодан и уехать.

"Переезд в другую страну или город - это мощный катализатор для изменений, но не волшебная палочка. Такой шаг дает возможность для роста и изменений в жизни, но само собой ничего не делается, потому что нужно работать и над внутренними проблемами также. Переезд может изменить твою жизнь. А может - просто изменить твой ракурс. Но чтобы узнать, надо взвесить не только риски, но и свое настоящее "почему"", - говорит эксперт.

С чего начинать такой переезд?

Подготовьтесь к этому. Исследуйте новое место, страну, культуру, возможности трудоустройства и стоимость жизни. Спланируйте финансы.

Будьте открытыми. Готовьтесь изучать язык, знакомиться с новыми людьми, пробовать новые вещи и адаптироваться к местным обычаям.

Работайте над собой. Используйте переезд как возможность решить внутренние вопросы, которые беспокоили вас раньше.

Ищите социальный круг. Найдите сообщества, хобби-клубы, группы по интересам, чтобы легче адаптироваться с первых дней и найти друзей. В начале войны, когда украинцы поехали в разные страны, им очень помогли местные сообщества.

Откажитесь от иллюзий. Переезд - это не только новые кафе с видом на реку или собор. Это еще и поиск жилья, работы, оформление кучи документов, языковой барьер, культурные разногласия. Если не воспринимать это все реалистично - могут быть сильные разочарования. От красивых пейзажей, нового языка, изолированности и культурного шока тоже можно устать.

"Вам нужно решить для себя - для чего этот переезд. Если это просто побег - вы будете разочарованы. Человек должен сознательно готовиться изменить себя и свою жизнь, а не просто убегать от трудностей", - резюмирует Виталий Курсик.

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