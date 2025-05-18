Боїшся заговорити з незнайомцями? Ось покрокова інструкція, яка допоможе впоратися
Багато хто відчуває ступор, коли потрібно заговорити з незнайомцем - навіть проста фраза "привіт" здається кроком у прірву. Але це не вирок, а навичка, яку можна натренувати.
Що робити, якщо ви боїтеся заговорити з незнайомими людьми та як це подолати, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.
Скільки разів ти хотів (чи хотіла) підійти до когось і щось сказати - просто запитати дорогу, зробити комплімент чи запропонувати випити кави? Але щось всередині стискалося, серце стукало, а замість слів - мовчання?
"Це нормально. Боятися почати розмову - одна з найпоширеніших соціальних тривог. І вона не обов'язково про сором'язливість. Часто - про страх бути відкинутим, виглядати безглуздо або не знати, що сказати далі. Вміння говорити з незнайомцями - не вроджений талант. Це навичка. І її можна тренувати", - пояснює коуч.
Чому нам важко говорити з незнайомцями
- Страх оцінки (страх осуду або відмови)
- Недостатній досвід (рідко ініціюєте розмову і мозок підсилює сумніви)
- Негативні установки ("я нецікавий", "мене не послухають")
- Фізіологічна реакція (серцебиття, сухість у роті, тремтіння голосу)
Фахівець радить починати з малого:
- Привітайся з баристою
- Перекинься кількома словами з касиром
- Замість "дякую" - скажи "дякую, гарного вам дня".
- Тренуй мову тіла - усмішка, зоровий контакт, розслаблене тіло
"Це ще не спілкування, але вже - рух у напрямку. Ще один секрет - не зосереджуйся на собі. Бо коли ми думаємо "що вони подумають про мене", ми ставимо себе в центрі уваги. А коли просто щиро цікавишся іншою людиною, напруга зменшується. Замість "як мені не зганьбитися?" з'являється "а хто переді мною - яка вона, ця людина?" - додає Віталій Курсік.
Він попереджає, що буде незручно і лячно спочатку, але з часом ви помітите, що стало значно легше і навіть цікаво.
"А якщо страх говорить гучніше за тебе - з ним теж можна попрацювати. Самостійно або з коучем. Бо вміння заговорити - це не тільки про спілкування. Це про свободу. І про те, щоб бути собою - без страху, навіть поруч з незнайомцем. А ти б хотів (чи хотіла) навчитися цієї свободи?" - резюмує Віталій Курсік.
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