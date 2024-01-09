Кінологи розповіли, як допомогти тваринам під час повітряної тривоги та вибухів

Кінологи розповіли що під час повітряної тривоги варто дотримуватись простих порад, які допоможуть захистити улюбленців від зайвої паніки.

Не вигулюйте собак під час тривог

Фахівці радять не вигулювати собак під час повітряної тривоги. Якщо вигуляти тварину необхідно, або тривога трапилася тоді, коли ви вже гуляєте, і встигли відійти далеко від дому, візьміть тварину на повідець.

Не забувайте про тварину, коли йде в укриття

Важливо не забувати про тварину, якщо ідете до укриття.

"На сьогодні не дозволяється тваринам перебувати в укриттях та бомбосховищах. МВС намагається розв'язати це питання - уже розроблений проєкт документа", - йдеться у повідомленні.

Однак, у більшість укриттів пускають людей з тваринами. Тож можна поспілкуватись з людьми в укритті, і попросити допустити вас з твариною.

Обов’язковим має бути наявність повідця та намордника або переноски (якщо розмір собаки дозволяє), для котів - переноски, для інших тварин - переноски чи клітки.

Чіп

Подбайте про чіпування тварини та не забувайте і про звичайні адресники. Краще обирати ті, на які наносяться гравіювання, оскільки штрих-код також не завжди може зчитуватися, особливо, якщо сам адресник пошкодиться або потріскається.

Заспокійливі препарати

За словами кінологів, якщо собака стресує під час гучних звуків удома, порадьтеся із ветеринаром щодо застосування спеціалізованих заспокійливих препаратів. Також від стресу може допомогли обгортання тварини тактильно приємною тканиною - це один з елементів методу TTouch (тітач).

Відчуття спокою

Необхідно, щоб у тварини було місце де може спокійно відпочити. Якщо у вас маленькі діти, а ваш собака нервує, коли чує гучні звуки, або коли знаходиться у невеличкому приміщенні, поясніть дітям, що в такі моменти зайва увага собаці може бути неприємною.

Що покласти до тривожної валізи

До тривожної валізки необхідно покласти і речі домашньої тварини. До них входять:

нашійник/шлею та намордник, невеличкий пакетик сухого корму, пляшечку із водою, плед, на який можна покласти улюбленця, або загорнути його

якщо ваш вихованець має хронічні захворювання і потребує постійного приймання ліків, покладіть у валізку необхідні пігулки із розрахунку на 3-5 днів

Документи тварини важливо тримати разом зі своїми.