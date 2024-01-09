Кинологи рассказали, как помочь животным во время воздушной тревоги и взрывов

Во время войны в Украине громкие звуки сирен и обстрелов пугают животных, они в панике начинают бежать и прятаться. Однако такие действия могут обернуться для них серьезными травмами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Национальной полиции Украины.
Кинологи рассказали, что во время воздушной тревоги следует соблюдать простые советы, которые помогут защитить любимцев от лишней паники.
Специалисты советуют не выгуливать собак во время воздушной тревоги. Если выгулять животное необходимо, или тревога случилась тогда, когда вы уже гуляете, и успели отойти вдали от дома, возьмите животное на поводок.
Важно не забывать о животном, если идете к укрытию.
"На сегодня не разрешается животным находиться в укрытиях и бомбоубежищах. МВД пытается решить этот вопрос - уже разработанный проект документа", - говорится в сообщении.
Однако в большинство укрытий пускают людей с животными. Можно пообщаться с людьми в укрытии, и попросить пустить вас с животным.
Обязательным должно быть наличие поводка и намордника или переноски (если размер собаки позволяет), для кошек - переноски, для других животных - переноски или клетки.
Позаботьтесь о чипирование животного и не забывайте и об обычных адресниках. Лучше выбирать те, на которые наносятся гравировки, поскольку штрих-код также не всегда может считываться, особенно если сам адресник повредится или потрескается.
По словам кинологов, если собака стряхивает во время громких звуков дома, посоветуйтесь с ветеринаром по применению специализированных успокаивающих препаратов. Также от стресса может помочь обертывание животного тактильно приятной тканью - это один из элементов метода TTouch (титач).
Необходимо, чтобы у животного было место, где может спокойно отдохнуть. Если у вас маленькие дети, а ваша собака нервничает, когда слышит громкие звуки или когда находится в небольшом помещении, объясните детям, что в такие моменты лишнее внимание собаке может быть неприятным.
К тревожному чемоданчику необходимо положить и вещи домашнего животного. В них входят:
Документы животного важно держать вместе со своими.
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