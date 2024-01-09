Кинологи рассказали, как помочь животным во время воздушной тревоги и взрывов

Кинологи рассказали, что во время воздушной тревоги следует соблюдать простые советы, которые помогут защитить любимцев от лишней паники.

Не выгуливайте собак во время тревог

Специалисты советуют не выгуливать собак во время воздушной тревоги. Если выгулять животное необходимо, или тревога случилась тогда, когда вы уже гуляете, и успели отойти вдали от дома, возьмите животное на поводок.

Не забывайте о животном, когда идет в укрытие

Важно не забывать о животном, если идете к укрытию.

"На сегодня не разрешается животным находиться в укрытиях и бомбоубежищах. МВД пытается решить этот вопрос - уже разработанный проект документа", - говорится в сообщении.

Однако в большинство укрытий пускают людей с животными. Можно пообщаться с людьми в укрытии, и попросить пустить вас с животным.

Обязательным должно быть наличие поводка и намордника или переноски (если размер собаки позволяет), для кошек - переноски, для других животных - переноски или клетки.

Чип

Позаботьтесь о чипирование животного и не забывайте и об обычных адресниках. Лучше выбирать те, на которые наносятся гравировки, поскольку штрих-код также не всегда может считываться, особенно если сам адресник повредится или потрескается.

Успокаивающие препараты

По словам кинологов, если собака стряхивает во время громких звуков дома, посоветуйтесь с ветеринаром по применению специализированных успокаивающих препаратов. Также от стресса может помочь обертывание животного тактильно приятной тканью - это один из элементов метода TTouch (титач).

Ощущение покоя

Необходимо, чтобы у животного было место, где может спокойно отдохнуть. Если у вас маленькие дети, а ваша собака нервничает, когда слышит громкие звуки или когда находится в небольшом помещении, объясните детям, что в такие моменты лишнее внимание собаке может быть неприятным.

Что положить в тревожный чемодан

К тревожному чемоданчику необходимо положить и вещи домашнего животного. В них входят:

ошейник/шлейка и намордник, небольшой пакетик сухого корма, бутылочку с водой, плед, на который можно положить любимца, или завернуть его

если ваш питомец имеет хронические заболевания и требует постоянного приема лекарств, положите в чемодан необходимые таблетки из расчета на 3-5 дней

Документы животного важно держать вместе со своими.