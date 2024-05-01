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Якими образами Jerry Heil та аlyona аlyona зачарували публіку Євробачення 2024 у Мальме (фото)

Jerry Heil та аlyona аlyona (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Юлія Любченко

Jerry Heil та аlyona аlyona наразі перебувають у Мальме та плідно готуються до свого виступу на Євробаченні 2024, яке ми зможемо побачити вже днями. Саме там дівчата змогли продемонструвати кілька цікавих образів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало підбірку образів Jerry Heil та аlyona аlyona у Мальме і демонструє її вам.

Цікаві образи Jerry Heil та аlyona аlyona у Мальме

Jerry Heil та аlyona аlyona знаходяться у Мальме, де дівчата вже змогли підкорити всіх учасників та організаторів конкурсу не лише своїм талантом і репетиціями виступу, а ще й цікавими образами. 

Почнемо з того самого парного лука дівчат, у якому вони прибули до міста - це знакові білі футболки з великою кількістю ключів. Вони демонструють єдність українців та говорять про те, що більшість з нас втратили ті самі ключі від власного житла та все ще мають надію повернутися туди. 

Образ, у якому Jerry Heil та аlyona аlyona прибули у Мальме (фото: instagram.com/thejerryheil)

Другим образом Jerry Heil та аlyona аlyona, який підкорив світ - є лук з репетицій, в якому вони мають з’явитися і на своєму виступі. 

Jerry Heil одягнула довгу сукню, кремового кольору з оригінальним драпіруванням, відкритим плечем та розрізом на одній нозі. Головною деталлю цієї сукні є "сталевий" наплічник, який демонструє стійкість та непохитність нашого народу. 

А от аlyona аlyona одягла довгий тренч сіро-бежевого відтінку, який має незвичні вирізи на рукавах та доповнює собою сукню Яни. А під тренчем Альона одягнута у костюм, який складається з брюк та футболки такого ж кольору. 

Лук Jerry Heil та аlyona аlyona з репетиції на Євробаченні 2024 (фото: instagram.com/thejerryheil)

Ще одним образом дівчат - стали костюми у білому та чорному кольорах. Jerry Heil постала у білому піджаку та сорочці, які прикрасила масивними блакитними бусами. В той час, як  аlyona аlyona одягнута у чорний жакет і тримає в руках український прапор.

Які образи Jerry Heil та аlyona аlyona показали у Мальме (фото: instagram.com/thejerryheil)

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