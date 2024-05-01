RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какими образами Jerry Heil и аlyona аlyona очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме (фото)

Jerry Heil и Алиона Алиона (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Юлия Любченко

Jerry Heil и аlyona аlyona находятся в Мальме и плодотворно готовятся к своему выступлению на Евровидении 2024, которое мы сможем увидеть уже на днях. Там девушки смогли продемонстрировать несколько интересных образов.

РБК-Украина (проект Styler) собрала подборку образов Jerry Heil и аlyona аlyona в Мальме и демонстрирует ее вам.

Интересные образы Jerry Heil и аlyona аlyona в Мальме

Jerry Heil и аlyona аlyona находятся в Мальме, где девушки уже смогли покорить всех участников и организаторов конкурса не только своим талантом и репетициями выступления, но и интересными образами.

Начнем с того самого парного лука девушек, в котором они прибыли в город - это знаковые белые футболки с большим количеством ключей. Они демонстрируют единство украинцев и говорят о том, что большинство из нас потеряли те самые ключи от собственного жилья и все еще надеятся вернуться туда.

Образ, в котором Jerry Heil и аlyona аlyona прибыли в Мальме (фото: instagram.com/thejerryheil)

Вторым образом Jerry Heil и аlyona аlyona, покоривший мир - является лук с репетиций, в котором они должны появиться и на своем выступлении.

Jerry Heil надела длинное платье, кремового цвета с оригинальной драпировкой, открытым плечом и разрезом на одной ноге. Главной деталью этого платья является "стальной" наплечник, демонстрирующий устойчивость и непреклонность нашего народа.

А вот аlyona аlyona надела длинный тренч серо-бежевого оттенка, который имеет необычные вырезы на рукавах и дополняет собой платье Яны. А под тренчем Алена одета в костюм, состоящий из брюк и футболки такого же цвета.

Лук Jerry Heil и аlyona аlyona по репетиции на Евровидении 2024 (фото: instagram.com/thejerryheil)

Еще один образ девушек - это костюмы в белом и черном цветах. Jerry Heil предстала в белом пиджаке и рубашке, которые украсила массивными голубыми бусами. В то время, как аlyona аlyona одета в черный жакет и держит в руках украинский флаг.

Какие образы Jerry Heil и аlyona аlyona показали в Мальме (фото: instagram.com/thejerryheil)

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеAlyona AlyonaJerry HeilМодные тренды