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З яким утеплювачем найкраще вибрати пуховик, аби не замерзнути взимку

Пуховик з яким утоплювачем найкраще купити на зиму (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Вибрати теплий пуховик нескладно, якщо знаєте які переваги й недоліки у кожного виду наповнювача.

Який утеплювач верхнього одягу найкраще зігріває взимку, розповідаємо на Styler

Який пух найтепліший

Найчастіше в куртках з натуральним наповнювачем використовують качиний пух, рідше - гусячий. Також є варіанти суміші качиного і гусячого.

Зимові куртки на основі гусячого пера є найтеплішими. Разом із цим такі моделі найдорожчі та довговічніші. Здатні служити до 20 років.

Качиний пух коштує дешевше. Речі з цим наповненням добре носяться до 5 років.

На теплові якості верхнього одягу впливає й співвідношення пуху і пера. Зважайте на це при виборі. На сувору зиму куртка має містити 80% пуху і 20% пера. Для зими із температурою повітря не нижче -10°C, підійде пуховик зі співвідношенням 60:40 або 50:50.

Який синтетичний утеплювач найкраще гріє

Холлофайбер є непоганим варіантом для зимової куртки. Цей матеріал теплий, легкий, невибагливий у догляді та не викликає алергії. Він не вразливий до цвілі і грибків.

Куртка з таким утеплювачем не накопичує воду і дозволяє тілу дихати, оскільки матеріал добре пропускає повітря. За показниками "ціна-якість" куртки з холофайберу займають середню позицію.

Ізософт - це фактично поліпшена версія синтепону. Наповнювач ідеально підходить для зими, матеріал теплий і довго зберігає форму. Вартість пуховиків з таким утеплювачем трохи вище середньої.

Синтепух - синтетичні волокна, що за структурою нагадують пух, тому дають добре теплоізоляцію. Верхній одяг з цього матеріалу не вбирає запахи, не вразливий до грибка чи пилу.

Наповнювач швидко висихає і не скочується при пранні, тому легкий у догляді. Вироби з цього утеплювача належить до середнього цінового сегмента.

Тінсулейт найлегший зі всіх синтетичних наповнювачів і найкраще зберігає тепло. Цей матеріал не деформується при пранні і сушінні, не викликає алергії. Пуховики з цим наповнювачем шиють для спортсменів і альпіністів. Пуховики на основі тінсулейта коштуватимуть на дорожче за перелічені синтетичні утеплювачі.

З яким утеплювачем найкраще вибрати куртку на зиму (фото: freepik.com)

Що краще - натуральні чи штучні наповнювачі

З кожним роком якість штучних наповнювачів покращується. Вони практично вже не поступаються натуральним утеплювачам. Зокрема куртка з тінсулейтом зігріє не гірше за пухову.

Переваги натурального наповнювача: такі пуховики легкі, з екологічно чистого матеріалу, який відмінно утримує тепло. Проте вироби з пуху складні у догляді та довго сохнуть. Також натуральний утеплювач не підходить алергікам.

Переваги штучного наповнювача: вироби з таким утеплювачем легкі у догляді, швидко сохнуть й доступно коштують. Проте вони не так довго носяться, як зимовий одяг на основі пуху.

Читайте також про тренди зими 2023 - що потрібно мати в шафі цього сезону.

Раніше ми писали про те, як носити теплий шарф і не виглядати посміховиськом.

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