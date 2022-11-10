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Зимові тренди: як носити теплий шарф і не виглядати посміховиськом (фото)

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Четвер 10 листопада 2022 18:02
Зимові тренди: як носити теплий шарф і не виглядати посміховиськом (фото) Який шарф обрати взимку 2022 (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

З приходом холодів ми одягаємо теплий громіздкий одяг, який часто робить зовнішній вигляд "тяжким". Найпопулярнішим зимовим аксесуаром є шарф. Він може як доповнити образ, так і зіпсувати.

Проте є способи не замерзнути та мати привабливий вигляд.

Як носити теплий зимовий шарф, щоб виглядати стильно - дивіться в матеріалі Styler.

Шарф - це популярний і незамінний аксесуар взимку. Якщо ви не любитель шапок, то її цілком можна замінити вовняним шарфом.

Як правильно носити шарф взимку?

Спосіб носіння цього аксесуару залежить від того, який саме шарф ви оберете.

Найбільш виграшним варіантом є мінімалістичні шарфи. Великі та виготовлені із щільної вовни з акуратною бахромою, вони виглядають лаконічно та дорого.

Такий шарф можна надягти під верхній одяг, повністю закривши шию. До речі, навіть якщо ви одягнете шапку, то образ все одно буде гармонійним.

Зимові тренди: як носити теплий шарф і не виглядати посміховиськом (фото)Зимові тренди: як носити теплий шарф і не виглядати посміховиськом (фото)

Мінімалістичні шарфи (фото: instagram.com/chadrin_official)

Не покидають своїх позицій і протилежні до мінімалістики великі в'язані шарфи. Вони створюють досить затишний образ та навіть можуть стати його родзинкою, маючи нестандартний візерунок.

Однак зауважте, що шапка під такий шарф може не зовсім пасувати, а навпаки додати зайвих деталей.

Зимові тренди: як носити теплий шарф і не виглядати посміховиськом (фото)

В'язаний шарф (фото: society19.com)

Якщо вам не до душі монохром, надайте перевагу кашеміровим шарфам із принтами. Клітинка, смужка, абстракція, модні кашемірові шарфи виглядають вишукано. Елегантні образи із шарфом із кашеміру в однотонному рішенні можна створити з пальта. Під куртку чудово підійде картатий варіант.

Зимові тренди: як носити теплий шарф і не виглядати посміховиськом (фото)

Картатий кашеміровий шарф (фото: tprf.org.ua)

Хоч снуд і хомут уже не є на піку популярності, все одно зберігаються у шафах модниць. Це насправді дуже практичні та теплі варіанти, проте варто знати, як їх краще носити.

Якщо у вас пальто або куртка з капюшоном, не натягуйте шарф на нього. Це буде не зовсім доречно та навіть смішно. Набагато краще пропустити хомут або снуд під капюшоном і обережно покласти спереду.

Зимові тренди: як носити теплий шарф і не виглядати посміховиськом (фото)Зимові тренди: як носити теплий шарф і не виглядати посміховиськом (фото)

Приклад носіння шарфа-хомута (фото: kiev.prom.ua)

Раніше ми розповідали, як вибрати якісний одяг і взуття на зиму.

А ще ділилися порадами з купівлі термобілизни, яка прослужить довгі роки.

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