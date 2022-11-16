С каким утеплителем лучше выбрать пуховик, чтобы не замерзнуть зимой

Какой пух самый теплый

Чаще всего в куртках с натуральным наполнителем используют утиный пух, реже - гусиный. Также есть варианты смеси утиного и гусиного.

Зимние куртки на основе гусиного пера являются самыми теплыми. При этом такие модели самые дорогие и долговечные. Способны служить до 20 лет.

Утиный пух стоит дешевле. Вещи с этим заполнением отлично носятся до 5 лет.

На тепловые качества верхней одежды влияет и соотношение пуха и пера. Учитывайте это при выборе. На суровую зиму куртка должна содержать 80% пуха и 20% пера. Для зимы с температурой воздуха не ниже -10°C, подойдет пуховик с соотношением 60:40 или 50:50.

Какой синтетический утеплитель лучше всего греет

Холлофайбер является хорошим вариантом для зимней куртки. Этот материал теплый, легкий, неприхотливый в уходе и не вызывает аллергии. Он не уязвим к плесени и грибкам.

Куртка с таким утеплителем не скапливает воду и позволяет телу дышать, поскольку материал хорошо пропускает воздух. По показателям "цена-качество" куртки из холлофайбера занимают среднюю позицию.

Изософт - это фактически улучшенная версия синтепона. Наполнитель идеально подходит для зимы, материал тёплый и долго сохраняет форму. Стоимость пуховиков с таким утеплителем немного выше средней.

Синтепух - синтетические волокна, по структуре напоминающие пух, поэтому дают хорошо теплоизоляцию. Верхняя одежда из этого материала не впитывает запахи, не уязвима к грибку или пыли.

Наполнитель быстро высыхает и не скатывается при стирке, поэтому легок в уходе. Изделия из этого утеплителя относятся к среднему ценовому сегменту.

Тинсулейт самый легкий из всех синтетических наполнителей и лучше всего сохраняет тепло. Этот материал не деформируется при стирке и сушке, не вызывает аллергии. Пуховики с этим наполнителем шьют для спортсменов и альпинистов. Пуховики на основе тинсулейта будут стоить дороже перечисленных синтетических утеплителей.

С каким утеплителем лучше выбрать куртку на зиму (фото: freepik.com)

Что лучше - натуральные или искусственные наполнители

С каждым годом качество искусственных наполнителей улучшается. Они практически уже не уступают натуральным утеплителям. В частности куртка с тинсулейтом согреет не хуже пуховой.

Преимущества натурального наполнителя: такие пуховики легкие, из экологически чистого материала, отлично удерживающего тепло. Однако изделия из пуха сложны в уходе и долго сохнут. Также натуральный утеплитель не подходит аллергикам.

Преимущества искусственного наполнителя: изделия с таким утеплителем легкие в уходе, быстро сохнут и доступно стоят. Однако они не так долго носятся, как зимняя одежда на основе пуха.