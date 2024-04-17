Кім Кардашьян зачарувала мережу короткою сяючою сукнею (фото)

Кім Кардашьян показала образ у сяючій сукні

Кім Кардашьян любить дивувати своїми розкішними образами та мотивувати інших жінок бути більш сильними та цікавими.

Так, зірка показала нові фото у розкішній сукні, яка сяє навіть здалеку. Кардашьян вибрала коротку міні-сукню бежевого кольору, яка всипана блискітками та чудово підкреслює талію модельєрки.

Кім позує на сходах у своєму неймовірному образі та демонструє, як жінка може отримувати задоволення від самої себе, коли вона виглядає на всі мільйон відсотків.

Більшість фотокарток вийшли розмазані, але це задум Кардашьян, аби показати весь вайб відпочинку та розслаблення. Але й на цих знімках видно, що Кім ходить без взуття та отримує задоволення від свого вечора, де вона сяє, як справжня зірка.

Кім Кардашьян узвабливій сукні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також модель не стала акцентувати увагу на зачісці, вона просто зробила високий пучок на потилиці, завдяки чому відкрила своє обличчя ще більше і змогла показати свою натуральну красу.

Варто нагадати, що Кім відправилась на острові разом з сестрою Хлої та дітьми. Саме там вона вже встигла випробувати купальники зі своєї нової колекції та показати, як відпочивають її діти на пляжі.