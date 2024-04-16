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Як виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собі

Вівторок 16 квітня 2024 13:16
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Як виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собі Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян презентувала нову колекцію купальників та вирішила показати їх на собі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кім Кардашьян показала нову колекцію купальників

Кім Кардашьян до літнього пляжного сезону, який розпочнеться вже незабаром, випустила нову та дуже яскраву колекцію купальників.

А для того, щоб продемонструвати їх, модельєрка знялася у рекламній кампанії нової колекції купальників свого бренду Skims Swim. Звабливі та відверті фотокартки модель показала у своєму Instagram.

На кадрах Кім позує у купальниках, а також костюмах зі зміїним принтом. Зйомку стилізувала Карін Ройтфельд, фотографував - Нік Найт.

Як виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собіЯк виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собіЯк виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собіЯк виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собіЯк виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собі

Кім Кардашьян позує у власних купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Майже кожен купальник від Кардашьян має зміїний принт, але є й однотонні, чорний та червоний. Ці купальники Кім також приміряла на себе і водночас продемонструвала свою ідеальну фігуру. Адже ці купальники підкреслюють тонку талію дівчини та стегна.

Варто сказати, що це далеко не перша колекція купальників Skims Swim. А ось дебютувала модельєрка у 2022 році.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Кім Кардаш’ян поділилася у соцмережі фотографіями із сімейного відпочинку на островах з сестрою Хлої у власних купальниках.

Як виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собіЯк виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собіЯк виглядають звабливі купальники від Кім Кардашьян. Зірка показала на собі

Кім Кардашьян позує у власних купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше ми розповідали, як діти Кім Кардашьян відпочивають на островах.

Також читайте, як сестри Кардашьян показали гарячі фото з відпочинку.

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