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Ким Кардашьян очаровала сеть коротким сияющим платьем (фото)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян показала новый образ сияющего платья, подчеркивающего его фигуру и демонстрирующего преимущества звезды.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль модели.

Ким Кардашьян показала образ в сияющем платье

Ким Кардашьян любит удивлять своими роскошными образами и мотивировать других женщин быть более интересными.

Так, звезда показала новые фото в роскошном платье, которое сияет даже издалека. Кардашьян выбрала короткое мини-платье бежевого цвета, которое усыпано блестками и прекрасно подчеркивает талию модельерши.

Ким позирует на лестнице в своем невероятном образе и демонстрирует, как женщина может получать удовольствие от себя, когда она выглядит на все миллион процентов.

Большинство фотографий получились размазанные, но это замысел Кардашьян, чтобы показать весь вайб отдыха и расслабления. Но и на этих снимках видно, что Ким ходит без обуви и получает удовольствие от своего вечера, где она сияет как настоящая звезда.

Ким Кардашьян соблазнительное платье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также модель не стала акцентировать внимание на прическе, она просто сделала высокий пучок на затылке, благодаря чему открыла свое лицо еще больше и смогла показать свою натуральную красоту.

Стоит напомнить, что Ким отправилась на остров вместе с сестрой Хлои и детьми. Там она уже успела испытать купальники из своей новой коллекции и показать, как отдыхают ее дети на пляже.

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