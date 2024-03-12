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Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото)

Вівторок 12 березня 2024 19:29
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Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото) Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян любить дивувати свою публіку новими та цікавими образами, які підкорюють серця мільйонів.

Про крайній образ Кім з новою зачіскою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кім Кардашьян показалась з новою зачіскою

Кардашьян зазвичай не виходить на світські події із зачісками, зокрема вона обирає розпущене пряме волосся або високий хвіст, що дозволяє Кардашьян більше відкрити зону обличчя та вилиць.

Та іноді модель таки робить виключення й виходить з неймовірними зачісками. Для останнього виходу на вечірку Оскар 2024 Кім вирішила зробити цікаву зачіску. Жінка зробила голлівудську хвилю та залишила локон що спадає спереду.

Цією зачіскою Кардашьян доповнила свою довгу білосніжну сукню з оригінальним верхом, який нагадує плавник акули.

Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото)Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото)Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото)Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото)Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото)

Кім Кардашьян показала нову зачіску (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сукня зірки має відкриті зони спини та плечей, що гарно поєднується з розпущеними та накрученими локонами, які цього разу вибрала модельєрка.

У новому образі жінка показала оригінальні фото в окулярах та масивних сережках. А ось макіяж Кайлі був, як завжди, виконаний у нюдових відтінках. Варто сказати, що цей образ є дуже вдалим, особливо з урахуванням того, що вона була присутня на вечірці однієї з головних подій року.

Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото)Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото)Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото)Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні (фото)

Кім Кардашьян показала нову зачіску (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше ми розповідали, як Кім Кардашьян показала сміливий образ на оголеному тілі.

Також нагадаємо, що Кім Кардашьян приголомшила дивакуватим та містичним образом.

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