Ким Кардашьян поразила новой прической в белом платье (фото)

О крайнем образе Ким с новой прической, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.

Ким Кардашьян показалась с новой прической

Кардашьян обычно не выходит на светские события с прически, в частности она выбирает распущенные прямые волосы или высокий хвост, что позволяет Кардашьян больше открыть зону лица и скул.

Но иногда модель таки делает исключение и выходит с невероятными прически. Для последнего выхода на вечеринку Оскар 2024 года Ким решила сделать интересную прическу. Женщина сделала голливудскую волну и оставила падающий спереди локон.

Этой прической Кардашьян дополнила свое длинное белое платье с оригинальным верхом, напоминающим плавник акулы.

Ким Кардашьян показала новую прическу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Платье звезды имеет открытые зоны спины и плеч, что хорошо сочетается с распущенными и накрученными локонами, которые на этот раз выбрала модельер.

В новом образе женщина показала оригинальные фото в очках и массивных серьгах. А вот макияж Кайли был, как всегда, выполнен в чудесных оттенках. Стоит сказать, что этот образ очень удачен, особенно с учетом того, что она присутствовала на вечеринке одного из главных событий года.

Ким Кардашьян показала новую прическу (фото: instagram.com/kimkardashian)