Кім Кардашьян приголомшила дивакуватим та містичним образом (фото)

Кім Кардашьян показала нові фото у дуже цікавому та навіть дивакуватому образі, наче вона проходила кастинг на роль Малефісенти. Але причина в іншому.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.
Кардашьян виклала фотографії у дуже цікавому образі - вона одягнула чорну пишну сукню, ніби на бал, а також модельєрка приміряла головний убір, який виглядає так, ніби вона грає роль відьми. Він прикрашений пір’ям.
Цей образ Кім виглядає дуже містично та занурює в атмосферу Хелловіну, хоч він вже давно минув.
Кім Кардашьян у містичному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)
Але жінка не просто так приміряла цей містичний образ, а через те, що вона стала однією з героїнь "Американської історії жахів". Цей серіал знають всі, оскільки він не припиняє знімання та тішить прихильників новими містичними історіями.
Тепер і Кардашьян додала до скарбнички своїх досягнень зйомки в популярному серіалі, прем'єра якого має відбутися вже 3 квітня цього року.
Раніше на сторінках серіалу "Американська історія жахів" з'явився постер із Кім, яка зіграла персонажа, на ім'я Шивон Волш у 12 сезоні під назвою "Delicate", а компанію на знімальному майданчику їй склали Емма Робертс і Кара Делевінь. До касту також приєдналися зірка "Спадкоємців" Аннабель Декстер-Джонс і дебютанка Мікаела Хае Родрігес.
Кім Кардашьян в "Американській історії жахів" (фото: instagram.com/ahsfx)
Раніше ми розповідали, що Кім Кардашьян показала, як носити чорну сукню з мережива.
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