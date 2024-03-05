Ким Кардашьян ошеломила странным и мистическим образом (фото)

Ким Кардашьян ошеломила странным образом

Кардашьян выложила фотографии в очень интересном образе - она надела черное пышное платье, будто на бал, а также модельерка примерила головной убор, который выглядит так, будто играет роль ведьмы. Он украшен перьями.

Этот образ Ким выглядит очень мистически и погружает в атмосферу Хэллоуина, хотя он уже давно прошел.

Ким Кардашьян в мистическом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Но женщина не просто так примерила этот мистический образ, а потому, что она стала одной из героинь "Американской истории ужасов". Этот сериал знают все, поскольку он не прекращает съемку и радует поклонников новыми мистическими историями.

Теперь и Кардашьян добавила в копилку своих достижений съемки в популярном сериале, премьера которого должна состоятся 3 апреля этого года.

Ранее на страницах сериала "Американская история ужасов" появился постер с сыгравшей персонажа Ким по имени Шивон Уолш в 12 сезоне под названием "Delicate", а компанию на съемочной площадке ей составили Эмма Робертс и Кара Делевинь. К касту также присоединились звезда "Наследников" Аннабель Декстер-Джонс и дебютантка Микаэла Хаэ Родригес.

Ким Кардашьян в "Американской истории ужасов" (фото: instagram.com/ahsfx)