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Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)

Четвер 18 січня 2024 17:54
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Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото) Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян є власницею не лише бренду одягу Skims, а ще й власницею косметичного бренду SKK by Kim.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль моделі.

Кім Кардашьян показала косметику від власного бренду

Кім Кардаш'ян вирішила розширити свій бізнес та повертається в нішу декоративної косметики, яка, до речі, дуже до вподоби жінкам.

Раніше модельєрка вже випускала власний бренд косметики та ароматів KKW Beauty, але у 2021 році зірка оголосила про його закриття, оскільки планувала зробити свою косметику більш якісною та сучасною.

Тоді фоловери не дуже засмутилися, оскільки лінійку Кім вважали занадто простою, в ній були засоби для контурингу, нюдові відтінки тіней і олівців для губ.

Час минув і зараз на офіційній сторінці бренду з'явився допис у якому йдеться про запуск нової лінії Skkn By Kim Makeup. У неї увійде 10 матових помад різних відтінків, 15 олівців для губ і палетка для очей, яка складається з 12 кольорів.

Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)

Скриншоти

Презентацію свого оновленого бренду Кардашьян планує на 26 січня цього року.

Але, раніше модельєрка випускала ще й парфуми, але зараз про них мова не йде. Можливо, Кім вирішила зосередитись лише на якісній та актуальній косметиці.

Дизайн лінійки є досить ніжним та стриманим. Всі флакони та пакування вироблені у ніжно-бежевому кольорі, що дозволяє самим косметичним продуктам бути яскравими та більш цікавими для покупців. Також Кім вже підготувала каталог з описом та фото косметики, яку вона виготовляє.

А ось чи покращилась якість та рівень косметики від Кардашьян, можна буде оцінити лише після її виходу, коли аудиторія матиме змогу спробувати помади, тіні, олівці та іншу косметику.

Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)

Скриншоти

Раніше ми розповідали про те, як Кім Кардашьян вражає ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні.

Також читайте наш матеріал про те, що Кім Кардашьян додає до крему для збереження молодості шкіри.

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Красота Кім Кардашян