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Кім Кардашьян вражає ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні (фото)

Середа 17 січня 2024 21:49
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Кім Кардашьян вражає ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні (фото) Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян любить дивувати публіку своїми відвертими та розкішними вбраннями.

Про те, якою сукнею модельєрка вразила фоловерів цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Кім Кардашьян вражає фігурою у чорній сукні

Американська телезірка та модель Кім Кардашьян з’явилася на публіці в чорній довгій сукні з відкритою спиною, яка підкреслює її чудову фігуру та особливо демонструє тонку талію зірки.

Сама сукня є в’язаною і якщо подивитись на фото, які виклала Кім у stories, можна побачити, що вона ще й напівпрозора, проте нічого зайвого не показує.

У даній сукні відкритою є не лише спина Кардашьян, а ще й видніється її бюст. Та увагу від тіла жінки переймає підвіска з величезним кулоном. Він ніби доповнює образ модельєрки та робить його яскравішим.

Кім Кардашьян вражає ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні (фото)Кім Кардашьян вражає ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні (фото)

Скриншоти

Також свій відвертий образ Кардашьян доповнила великою каблучкою та стриманим макіяжем. Губи зірка нафарбувала нюдовою помадою коричневого відтінку, а ось макіяж очей вийшов більш акцентним.

Варто сказати, що чорний колір неймовірно пасує Кардашьян, адже її риси обличчя також є темними, карі очі, виразні вилиці та довгі вії. Все це Кім грамотно підкреслює макіяжем і одяг лише доповнює її красу. Також ця відверта чорна сукня гарно виглядає на загорілій шкірі жінки.

Це далеко не перша поява Кім у відвертому образі, але з кожним новим луком вона підтверджує, що має неперевершений смак та чудові форми, які зберегла у свої 43 роки та продовжує вдосконалювати себе і свою зовнішність.

Кім Кардашьян вражає ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні (фото)Кім Кардашьян вражає ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні (фото)Кім Кардашьян вражає ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні (фото)

Кім Кардашьян у відвертій сукні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше ми розповідали про те, що Кім Кардашьян в атласному чорному боді показала крихітну талію.

Також читайте наш матеріал про те, як Хлої Кардашян знялася у фотосесії в спідниці від українського дизайнера.

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Кім Кардашян