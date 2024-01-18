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Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)

Четверг 18 января 2024 17:54
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Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото) Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян является владелицей не только бренда одежды Skims, но и владелицей косметического бренда SKK by Kim.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль модели.

Ким Кардашьян показала косметику от собственного бренда

Ким Кардашьян решила расширить свой бизнес и возвращается в нишу декоративной косметики, которая, кстати, очень нравится женщинам.

Ранее модельер уже выпускала собственный бренд косметики и ароматов KKW Beauty, но в 2021 году звезда объявила о его закрытии, поскольку планировала сделать свою косметику более качественной и современной.

Тогда фоловеры не очень расстроились, поскольку линейку Ким считали слишком простой, в ней были средства для контуринга, оттенки теней и карандашей для губ.

Время прошло и сейчас на официальной странице бренда появилось сообщение, в котором говорится о запуске новой линии Skkn By Kim Makeup. В нее войдет 10 матовых помад разных оттенков, 15 карандашей для губ и палетка для глаз, состоящая из 12 цветов.

Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)

Скриншоты

Презентацию своего обновленного бренда Кардашьян планирует на 26 января этого года.

Но, раньше модельерша выпускала еще и духи, но сейчас о них речь не идет. Возможно, Ким решила сосредоточиться только на качественной и актуальной косметике.

Дизайн линейки достаточно нежный и сдержанный. Все флаконы и упаковки изготовлены в нежно-бежевом цвете, что позволяет самым косметическим продуктам быть яркими и интересными для покупателей. Также Ким уже подготовила каталог с описанием и фото изготавливаемой ею косметики.

А вот улучшилось ли качество и уровень косметики от Кардашьян, можно будет оценить только после ее выхода, когда аудитория сможет попробовать помады, тени, карандаши и другую косметику.

Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)

Скриншоты

Раньше мы рассказывали о том, как Ким Кардашьян поражает идеальной фигурой в откровенном черном платье.

Также читайте наш материал о том, что Ким Кардашьян добавляет в крем для сохранения молодости кожи.

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Красота Ким Кардашьян