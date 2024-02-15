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Леоні Ганне показала, як поєднати білу шовкову сукню з шубкою: звабливі фото

Четвер 15 лютого 2024 18:32
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Леоні Ганне показала, як поєднати білу шовкову сукню з шубкою: звабливі фото Леоні Ганне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлія Любченко

Леоні Ганне - відома фешн-інфлюенсерка, яка досить часто демонструє розкішні та прості образи. Їх легко може повторити будь-яка дівчина.

Про крайній образ Леоні розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль блогерки.

Леоні Ганне показала, як поєднати білу шовкову сукню з шубою

Леоні має чудовий смак, який дозволяє їй створювати гарні та цікаві образи, найголовніше, що вони подобаються аудиторії дівчини та її підписниці просто у захваті від того, який контент робить Ганне.

Крайній образ інфлюенсерки у білосніжних тонах виглядає приголомшливо та дорого, оскільки складається з білої шовкової сукні з відкритою спиною та шубкою такого ж кольору.

По-перше, сама сукня з відкритою спиною справляє враження та демонструє тонку талію Ганне. Особливо, коли на неї не спадає волосся, це допомагає показати ще й зону плечей, що виглядає досить ніжно.

Свою довгу сукню Леоні доповнює білою пухнастою шубкою - це додає луку зимової атмосфери та робить його більш вишуканим і бездоганним.

Леоні Ганне показала, як поєднати білу шовкову сукню з шубкою: звабливі фотоЛеоні Ганне показала, як поєднати білу шовкову сукню з шубкою: звабливі фотоЛеоні Ганне показала, як поєднати білу шовкову сукню з шубкою: звабливі фотоЛеоні Ганне показала, як поєднати білу шовкову сукню з шубкою: звабливі фото

Леоні Ганне показала звабливий образ (фото: instagram.com/leoniehanne)

Здавалося б, що образ у “total white” має виглядати блідим, але ні, блогерка змогла зробити його дуже яскравим. Також дівчина доповнила його аксесуарами - масивними золотими сережками та білою сумочкою.

А ще інфлюенсерка залишила пару накручених локонів, які елегантно підкреслюють ключиці та тендітність Ганне.

Фото зірка зробила у домашній атмосфері, а точніше у ванній кімнаті, яка виглядає розкішно та має цікаві деталі в інтер’єрі.

Леоні Ганне показала, як поєднати білу шовкову сукню з шубкою: звабливі фотоЛеоні Ганне показала, як поєднати білу шовкову сукню з шубкою: звабливі фото

Леоні Ганне показала звабливий образ (фото: instagram.com/leoniehanne)

Раніше ми розповідали про те, як Леоні Ганне показала цікаві образи до Дня всіх закоханих.

Також читайте наш матеріал про те, як Кім Кардашьян показала стильний образ.

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