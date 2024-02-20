Ким Кардашьян показала обольстительный образ (фото)
Ким Кардашьян - известная американская модель, которая всегда умеет метко подобрать лук, поскольку она является не только телезвездой, но и модельером.
О крайнем и очень откровенном образе Ким Кардашьян, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.
Ким Кардашьян показала обольстительный образ
Голливудская звезда и инфлюэнсер Ким Кардашьян умеет очаровать фолловеров. И речь идет не только о ее красоте, но и о стиле, ведь он сильно отличается от того, который носят другие звезды.
Кардашьян любит носить откровенные вещи, позволяющие ей подчеркнуть фигуру и показать уникальность своего стиля. А поскольку телезвезда является еще и обладательницей бренда одежды, для которой и сама часто становится моделью – ей важно поддерживать свое амплуа.
Модельер любит производить впечатление и крайний образ Ким это демонстрирует. Дело в том, что женщина выбрала очень откровенный комплект в черном цвете, состоящий из мини-юбки и бюстгальтера.
Ким Кардашьян показала новый лук (фото: instagram.com/kimkardashian)
Этот костюм демонстрирует стройную талию Кардашьян, а также зону декольте. Пикантности этому луку придают высокие сапоги-ботфорты на каблуке. Они делают его более откровенным и эксцентричным.
Но когда Ким надевает сверху накидку, то ее образ начинает играть новыми красками и становится более сдержанным и более деловым.
Волосы Ким оставила почти ровными и распущенными и слегка подкрутила конечности. А вот ее макияж достаточно сдержан и сделан из натуральных оттенков теней, помады, румян и теней для век.
Ким Кардашьян показала новый лук (фото: instagram.com/kimkardashian)
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