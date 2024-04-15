ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кім Кардашьян показала, як її діти бавляться на пляжі (фото)

Понеділок 15 квітня 2024 14:07
UA EN RU
Кім Кардашьян показала, як її діти бавляться на пляжі (фото) Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Не так давно Кім та Хлої Кардашьян нещодавно відправились у сімейну відпустку з дітьми і тепер одна з сестер демонструє, як відпочивають малюки.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Кім.

Як відпочивають діти Кім Кардашьян

З самого початку своєї відпустки Кім показувала, як відпочиває з сестрою та малюками. Спочатку це були звабливі пляжні фото в купальниках та в образах світських дам. Але згодом сестри Кардашьян почали показувати іншу сторону відпочинку.

Оскільки крім ролі моделей, Хлої та Кім ще й мами, то вони демонструють, як відпочивають їхні діточки. Вони бавляться на пляжі та у воді, граються одне з одним і радіють можливості відвідати такі гарні острови.

На нових фотокартках видно, як Кім отримує задоволення від того, як проходить відпочинок з дітьми. Вона катається з ними на водних атракціонах, на човні з мотором та фотографує діточок окремо.

Кім Кардашьян показала, як її діти бавляться на пляжі (фото)Кім Кардашьян показала, як її діти бавляться на пляжі (фото)Кім Кардашьян показала, як її діти бавляться на пляжі (фото)Кім Кардашьян показала, як її діти бавляться на пляжі (фото)Кім Кардашьян показала, як її діти бавляться на пляжі (фото)Кім Кардашьян показала, як її діти бавляться на пляжі (фото)Кім Кардашьян показала, як її діти бавляться на пляжі (фото)

Кім Кардашьян показала відпочинок своїх дітей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Варто сказати, що діти поводяться дуже мило, вони гуляють біля води, бігають на пляжі, обіймають одне одного та цілують. Це виглядає як сімейна ідилія, що дуже рідко можна помітити у родині, де багато дітей.

Тож, судячи з родинних фотокарток, відпочинок у Кардашьян проходить чудово. Він різнообразний, веселий та спокійний водночас.

Раніше ми розповідали, як Кім Кардашьян показала спокусливий лук.

Також читайте, коли Кім Кардашьян приголомшила дивакуватим та містичним образом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кім Кардашян Зірки шоу-бізнесу Відпочинок дітей
NEWS
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням